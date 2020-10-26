中國採砂船包圍南竿　蘇揆：違法越界者船拍賣、人法辦

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中國採砂船包圍南竿　蘇揆：違法越界者船拍賣、人法辦

記者劉育辰/綜合報導

calendar_today2020-10-26 11:11:39｜update2020-10-26 11:12:03

蘇貞昌於師鐸獎典禮前接受聯訪。（圖/記者陳明安攝，2020.09.28）
▲ 25日傳出馬祖南竿遭中國越界的採砂船「包圍」，行政院長蘇貞昌26日也說重話，凡違法越界者「船拍賣、人法辦」。（圖/記者陳明安攝，2020.09.28）
昨（25）日有網友在臉書發文指出馬祖南竿遭中國抽砂船「圍島」，海巡透過近岸雷達發現有中國船隻越界狀況後，也立即調派巡防艇趕往查處並驅離。行政院院長蘇貞昌今（26）日接受媒體訪問時也說重話，表示違法越界者「船拍賣、人法辦」一律嚴懲，請國人安心。
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海巡署昨日晚間表示，此案中國抽砂船絕大多數均位在莒光與南竿間航道，屬於6,000公尺禁限制水域外範圍，在範圍外滯留、航行、作業的船舶，非屬管轄水域。另外，馬祖海巡隊自去年起至今年9月底止，登檢帶案中國抽砂船6艘、沒收罰金及拍賣繳納國庫金額高達新台幣1億4980萬元，行政罰鍰已達700萬元，未來將持續加強南北竿及莒光周邊海域巡防勤務，結合大型艦船能量，強力執行驅離及取締越界陸船。
而蘇貞昌今日也說，國軍保護國土安全，我們盡心盡力，對於過去中國採砂船違法越界，政府都會扣船嚴辦，船拍賣、人法辦，絕對都依法辦理，同時守護國家安全，絕對會做到滴水不漏，請國人放心。
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