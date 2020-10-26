台中男打完流感疫苗送急診！醫警告：有「3症狀」快就醫

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台中男打完流感疫苗送急診！醫警告：有「3症狀」快就醫

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-26 13:47:57

疫苗
▲台中一名男子傳出接踵流感公費疫苗後命危。對此，新光醫院家醫科柳朋馳醫師也警告民眾，施打完疫苗後必須注意是否有「3症狀」。（示意圖／翻攝PhotoAC）
台中豐原傳出一名51歲的林姓男子，接種流感疫苗10天後出現手腳發麻、呼吸急促等症狀，之後被確認罹患了「GBS格林巴利症候群」(Guillain-Barre syndrome)，目前於加護病房治療中。對此，新光醫院家醫科柳朋馳醫師也警告，若施打疫苗後持續出現「3種症狀」，必須盡速就醫。
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據了解，台中豐原傳出一名51歲的林姓男子10日於診所接種公費流感疫苗，沒想到19日身體感到劇烈不適，原本以為是感冒，但一度出現手腳發麻、呼吸急促等症狀，最後被送往急診，抽取脊髓液化驗，確認罹患罕見的「GBS格林巴利症候群」，不排除與流感疫苗注射有關。
根據健康網站《健談》報導，新光醫院家醫科柳朋馳醫師接受採訪時，就建議民眾在施打疫苗後, 務必注意以下「3種狀況」：

▲柳朋馳醫師。（圖／翻攝柳朋馳·家醫科醫師的日常臉書）
▲柳朋馳醫師。（圖／翻攝柳朋馳·家醫科醫師的日常臉書）
第一，有服用抗血小板、抗凝血藥物或凝血功能異常者，於接種疫苗後應加壓注射處最少2分鐘；一般民眾不需揉壓打針處，只要於注射後5～10分鐘確認無持續出血或血腫即可。

第二，對雞蛋過敏或有過敏體質者，柳朋馳醫師就建議接種後休息觀察30分鐘左右，若有無不適再離開。此外，柳朋馳醫師補充，多數民眾都能安心接種流感疫苗，但仍有相當小機率會出現過敏反應，包括皮膚搔癢、出疹等，若情況嚴甚至可能導致過敏性休克。因此醫師亦提醒有過敏病史者，在接種流感疫苗後，建議主動留院觀察30分鐘以上，若沒有不適症狀再離開。

第三，接種後頭痛、發燒者，若在接踵完流感疫苗後，少數人可能會出現副作用，包括頭痛、發燒、肌肉痠痛、噁心、皮膚搔癢、出疹等症狀，大約一至二天身體就會恢復正常。但柳朋馳醫師提醒，如果發燒持續超過48小時，或出現呼吸困難、意識改變，都屬於「異常反應」，建議盡速就醫、回診，進一步接受檢查和治療。
針對林男接踵流感疫苗後命危一事，疾管署副署長莊人祥也回應，林男所施打的是賽諾菲疫苗，截至24日統計，全台流感疫苗接種量已達到412萬劑，共出現51例不良反應，其中有12例是使用賽諾菲疫苗，只有1例出現嚴重心肌炎，另外11例不良反應症狀皆非嚴重。莊人祥雖強調，這應是偶發事件，但之後疾管署會再去釐清是否有其他民眾施打相同批號的疫苗後，也出現類似情況。（編輯：陳雅雲）
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