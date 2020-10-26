台中男打完流感疫苗送急診！醫警告：有「3症狀」快就醫

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據健康網站《健談》報導，新光醫院家醫科柳朋馳醫師接受採訪時，就建議民眾在施打疫苗後, 務必注意以下「3種狀況」：
第一，有服用抗血小板、抗凝血藥物或凝血功能異常者，於接種疫苗後應加壓注射處最少2分鐘；一般民眾不需揉壓打針處，只要於注射後5～10分鐘確認無持續出血或血腫即可。
第二，對雞蛋過敏或有過敏體質者，柳朋馳醫師就建議接種後休息觀察30分鐘左右，若有無不適再離開。此外，柳朋馳醫師補充，多數民眾都能安心接種流感疫苗，但仍有相當小機率會出現過敏反應，包括皮膚搔癢、出疹等，若情況嚴甚至可能導致過敏性休克。因此醫師亦提醒有過敏病史者，在接種流感疫苗後，建議主動留院觀察30分鐘以上，若沒有不適症狀再離開。
第三，接種後頭痛、發燒者，若在接踵完流感疫苗後，少數人可能會出現副作用，包括頭痛、發燒、肌肉痠痛、噁心、皮膚搔癢、出疹等症狀，大約一至二天身體就會恢復正常。但柳朋馳醫師提醒，如果發燒持續超過48小時，或出現呼吸困難、意識改變，都屬於「異常反應」，建議盡速就醫、回診，進一步接受檢查和治療。
針對林男接踵流感疫苗後命危一事，疾管署副署長莊人祥也回應，林男所施打的是賽諾菲疫苗，截至24日統計，全台流感疫苗接種量已達到412萬劑，共出現51例不良反應，其中有12例是使用賽諾菲疫苗，只有1例出現嚴重心肌炎，另外11例不良反應症狀皆非嚴重。莊人祥雖強調，這應是偶發事件，但之後疾管署會再去釐清是否有其他民眾施打相同批號的疫苗後，也出現類似情況。（編輯：陳雅雲）