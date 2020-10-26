尼國正妹大使履任　曾在台留學、最愛雞排小籠包

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蔡英文指出，推動台灣獎學金計畫，就是希望友邦的年輕一代，能夠來台灣學習、更認識台灣，不僅成為友邦的重要人才，也能做為雙邊交流的橋梁，讓彼此的關係越來越密切，而李蜜娜正是兩國合作計畫的最佳見證人，相信未來也會是最強的推手，讓各項合作計畫，更有豐碩的成果。
蔡英文也特別感謝尼加拉瓜，在今年的聯合國大會上，為台灣仗義執言，也期待未來兩國繼續在國際上相互扶持，在合作上互惠互助，促進雙贏發展。
李蜜娜致詞時則說，台灣對於尼加拉瓜而言，不僅是合作夥伴，更是摯友。尼加拉瓜能夠擁有蔡總統及台灣人民的溫情及關懷，是莫大的福氣，台灣總是站在第一線，提供尼國家庭最堅定的支持，及最即時的協助。並再次重申尼加拉瓜有意願繼續強化雙邊的經貿關係，及各項合作計畫跟文化交流。
李蜜娜強調，尼加拉瓜深信經濟發展、社會正義及和平導向的外交政策，是建構自由、平等、互助社會，特別是主權國家的基本要件。尼加拉瓜也極為重視婦女參政，扮演改革先鋒的角色，因此，尼加拉瓜對於蔡英文卓越的領導，及致力將穩健的雙邊關係，推向歷史高峰的決心至為推崇及欽佩。作為外交部獎學金前受獎生，她正是尼國跟台灣長期以來關係友好所孕育出來的成果，也是兩國重視文化、教育及外交的具體展現，除了備感光榮，同樣地責任也雙倍重大，身為大使，她定會努力不懈，協助兩國國運更加繁榮昌盛。