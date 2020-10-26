美國南部3州民調見微知著　川普拜登選情打得火熱

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哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，佛州、北卡州和喬治亞州已有約1000萬人提前投票，其他許多選民表示早已決定投給誰。提前投票的受訪民眾多數表示力挺拜登；尚未投票的受訪者則說他們大大支持川普，兩黨一直到11月3日大選日能催出多少票成了關鍵考驗。
●議題看法迥異 選民意向難以動搖
每個陣營對於國家面臨的問題性質都有非常不同的觀點，這是民眾現在看似不太可能突然改變心意的原因之一。舉例來說，多數川普選民擔心國家變得太過社會主義；多數拜登選民則擔憂國家變得太過專制。
此外，各方對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的看法迥異，這點仍然影響著這3州的選情。這3州的拜登支持者大多非常擔憂染疫，川普支持者擔憂的比例則少很多。這3州的受訪者也有較多人認為拜登比川普更會處理疫情。
每群支持者對於決定投誰的關鍵也有非常不同的標準。拜登支持者比較可能會說候選人個人品格是重大因素。例如在佛州，80%拜登選民認為是如此，川普支持者則僅35%。對川普選民來說，經濟和移民議題是重大因素。
儘管較多受訪者認為川普比拜登更會處理經濟，這點尚不足推升川普拿下選民投票意向上的優勢。
而在已完成投票的選民中，拜登支持度領先；在尚未投票的可能選民中，川普支持率則較高。
●白人選民支持率
在大專院校學歷的白人選民支持率方面，2016年大選川普在這3州領先優勢達到兩位數。如今拜登在北卡州的支持率領先；在佛州與川普不相上下；在喬治亞州則大幅拉低川普領先優勢。
在握有大專院校學位的白人女性選民心目中，拜登在這3州的人氣也高於4年前代表民主黨出征的希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）。
在喬治亞州，無大專院校學位的白人選民，不分男女，都比較喜歡川普的作風。這些選民是川普2016年勝選的一大因素，如今持續相挺。白人福音派基督徒在2016年喬治亞州和北卡州選民比例占逾1/3，這個群體在這些州支持川普的比例仍然很高。
●非裔和西語裔選民支持率
在佛州，拜登的非裔選民支持率92%，高於希拉蕊的84%；而在喬治亞州和北卡州，拜登的非裔支持率接近希拉蕊。拜登在佛州拉丁美洲裔選民支持度依舊領先，領先幅度與希拉蕊差不多。
●年長者和年輕人選民支持率
拜登逐漸縮小川普在佛州和喬治亞州年長選民間的優勢，將對方2016年的領先幅度砍半。在北卡州的年長者支持率上，拜登領先2個百分點，川普2016年在這個群體上贏對手23個百分點。
佛州的年輕族群也有較大轉變，轉向民主黨陣營，拜登在30歲以下選民支持率領先幅度也遠勝4年前的希拉蕊。
上述結果是全球線上民調業者「輿觀」（YouGov）代表哥倫比亞廣播公司新聞網在本月20日到23日訪問而得，是根據佛州1243名登記選民代表性樣本；喬治亞州1102名；北卡州1037名。佛州可能選民抽樣誤差為正負3.6個百分點；喬治亞州正負3.4個百分點；北卡州正負4.1個百分點。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1091026