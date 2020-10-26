微軟加碼投資台灣　蔡英文：深化台美合作最有力的關鍵

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

微軟加碼投資台灣　蔡英文：深化台美合作最有力的關鍵

記者劉育辰/綜合報導

calendar_today2020-10-26 17:05:11｜update2020-10-26 17:05:34

蔡英文
▲蔡英文總統26日出席「微軟投資臺灣新計畫發表記者會」，表示微軟是合作夥伴、更是台美關係發展的關鍵。（圖／總統府提供）
蔡英文總統今（26）日下午出席「微軟投資台灣新計畫發表記者會」，肯定微軟在台灣加碼投資，並稱微軟是和台灣攜手打國際盃最佳的夥伴，更是深化台美合作最有力的關鍵。未來透過新計畫，可以在各方面強化台美雙方合作的力道，也一定會為台美帶來互利和雙贏。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文致詞時表示，非常高興跟大家共同見證微軟加碼投資臺灣非常重要的時刻。首先，她要感謝微軟長期以來，都非常看好台灣，也願意長期投入資源深耕，是台灣重要夥伴。上個任期政府推出「5加2產業創新計畫」，當時微軟也領先響應了「亞洲矽谷」計劃，宣布在台灣設立物聯網創新中心。之後，微軟也持續擴大在台灣的投資力道。2018年，微軟更在台灣成立亞洲第一個人工智慧研發中心，並在今年宣布大幅加碼。
蔡英文提到，目前因為疫情影響，全球經濟局勢發生重大轉變，全球供應鏈也在加速重組當中。在這個關鍵時刻，正是深化台灣與美國合作最有利的時機。台灣在高階硬體製造方面，擁有不可取代的關鍵優勢，在資安和智慧財產權的保護方面，更是美國以及其他先進的科技國家可信賴的、安全的夥伴。

美國作為全球高科技發展的龍頭，只要台美雙方可以結合彼此的優勢，在供應鏈重整上加強合作，一定可以為台美及其他很多科技先進的國家，帶動科技飛躍性的進步，也創造巨大的經濟效益。微軟在台灣加碼投資，就是深化台灣與國際、尤其是與美國合作的最有力關鍵。在許多技術領域，微軟都具有全球領導性的地位。蔡英文表示，她相信微軟會是台灣最好的合作夥伴，也是和台灣攜手打國際盃最佳的夥伴。
據了解，微軟在這此投資台灣的新計畫中，預估能為台灣培育20萬名數位人才、提供3萬多個工作機會，可望創造3,000億台幣以上的產值。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

《我的婆婆怎麼那麼可愛》已播至完結篇，收視也衝破5.55破公視紀錄，大結局走向感動溫馨氛圍，誰的結局讓你最滿意？

《我的婆婆怎麼那麼可愛》已播至完結篇，收視也衝破5.55破公視紀錄，大結局走向感動溫馨氛圍，誰的結局讓你最滿意？

繼續作答
南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

繼續作答
約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀