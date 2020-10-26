微軟加碼投資台灣 蔡英文：深化台美合作最有力的關鍵
微軟加碼投資台灣 蔡英文：深化台美合作最有力的關鍵
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-26 17:05:11｜update2020-10-26 17:05:34
蔡英文總統今（26）日下午出席「微軟投資台灣新計畫發表記者會」，肯定微軟在台灣加碼投資，並稱微軟是和台灣攜手打國際盃最佳的夥伴，更是深化台美合作最有力的關鍵。未來透過新計畫，可以在各方面強化台美雙方合作的力道，也一定會為台美帶來互利和雙贏。
蔡英文致詞時表示，非常高興跟大家共同見證微軟加碼投資臺灣非常重要的時刻。首先，她要感謝微軟長期以來，都非常看好台灣，也願意長期投入資源深耕，是台灣重要夥伴。上個任期政府推出「5加2產業創新計畫」，當時微軟也領先響應了「亞洲矽谷」計劃，宣布在台灣設立物聯網創新中心。之後，微軟也持續擴大在台灣的投資力道。2018年，微軟更在台灣成立亞洲第一個人工智慧研發中心，並在今年宣布大幅加碼。蔡英文提到，目前因為疫情影響，全球經濟局勢發生重大轉變，全球供應鏈也在加速重組當中。在這個關鍵時刻，正是深化台灣與美國合作最有利的時機。台灣在高階硬體製造方面，擁有不可取代的關鍵優勢，在資安和智慧財產權的保護方面，更是美國以及其他先進的科技國家可信賴的、安全的夥伴。
美國作為全球高科技發展的龍頭，只要台美雙方可以結合彼此的優勢，在供應鏈重整上加強合作，一定可以為台美及其他很多科技先進的國家，帶動科技飛躍性的進步，也創造巨大的經濟效益。微軟在台灣加碼投資，就是深化台灣與國際、尤其是與美國合作的最有力關鍵。在許多技術領域，微軟都具有全球領導性的地位。蔡英文表示，她相信微軟會是台灣最好的合作夥伴，也是和台灣攜手打國際盃最佳的夥伴。據了解，微軟在這此投資台灣的新計畫中，預估能為台灣培育20萬名數位人才、提供3萬多個工作機會，可望創造3,000億台幣以上的產值。