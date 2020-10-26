金門消防研發水帶佈線推車 獲得新型專利肯定
記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-10-26 18:16:47
金城消防分隊所研發的長距離水帶佈線推車，為使辛苦研發的成果能受到保障，今年4月初進行智慧權專利申請，8月分順利通過並刊發於專利通報，目前轄區有窄巷需長距離佈線需求的車組上已配置此設備，有效提升佈署效率。
金城消防分隊表示，當初鑑於轄區狹窄的老舊街道密佈，救災車輛第一時間無法順利抵達事故現場，以致影響災害搶救工作，分隊同仁集體構思，並借重小隊長李錫安在研發上的專才，進行佈線推車的研製。經透過收集相關文獻及自身累積的豐富救災經驗，研發出的45x25x50公分水帶推車，能裝載串接6條折成M型的水帶，經單人操作測試，約1分鐘即可完成6條2又1/2英吋水帶佈署，較傳統3人佈線方式可節省約2倍時間，且救災過程不致於因緊張造成公母接頭錯接，而延誤救災。金門縣消防局長翁宗堯表示，第一大隊身處城區市中心，負責守護城區公共安全，以轄區遇到的救災困境，透過實際的創意發想，改善現有的救災裝備，提升救災效能相當值得肯定，也藉此期勉同仁遇到問題都要有面對的勇氣，然後思考解決的方案，將問題化解，如此將能有效守護縣民生命財產安全。