警專75周年校慶 蔡英文承諾加速改革、當後盾
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-27 11:47:22
蔡英文總統今（27）日出席「臺灣警察專科學校75周年校慶大會」時表示，警察、消防與海巡總是站在第一線保護人民，政府會成為他們的後盾，同時勉勵警專的學生們在求學階段精進本職學能，在守護國人的同時，也能保護自己。
蔡英文在今天的警專75周年校慶致詞時表示，不論是在街頭巷尾抓捕犯人、維持治安的警察，或是進入火場拯救人命的消防員，又或者是巡弋八方海疆、捍衛藍色國土的海巡，都是維持社會穩定的重要角色，因為有他們的英勇無懼，才有民眾的生命安全。為此，蔡英文也代表國人，向全國第一線的警察、消防和海巡致上謝意。蔡英文說，現在在警專的學生們，未來也會加入學長姐的行列，走入社會的各個角落，扛起守護人民安全的任務。這個任務不僅重大，也會面臨許多危險和挑戰。因此，蔡英文提醒學生們務必在求學階段，確實精進本職學能，把訓練變成本能，這樣才能在面對問題時臨危不亂，在守護國人的同時，也保護自己。蔡英文也承諾，警察、消防和海巡站在第一線保護人民，政府也會成為後盾，加緊腳步推動警察裝備的汰換，全面提升警察執勤的安全、充實汰換車輛裝備器材、5年內增補3,000名消防人力的計畫，都正按照進度，持續落實當中、此外「籌組海巡艦艇發展計畫」正在積極推動中，今年6月，4000噸級巡防艦嘉義艦已經命名下水，未來也會有更多新的海巡艦艇加入服役。「政府當各位的後盾，一定會說到做到」。