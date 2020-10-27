後疫情時代搶佔全球供應鏈　蔡英文期勉工研院成關鍵力量

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後疫情時代搶佔全球供應鏈　蔡英文期勉工研院成關鍵力量

記者劉育辰/綜合報導

calendar_today2020-10-27 17:40:44

蔡英文
▲為在後疫情時代的全球供應鏈中搶佔一定地位，總統蔡英文27日出席「第9屆工業技術研究院院士授證典禮」時，期勉工研院成為台灣的關鍵力量。（圖／記者葉政勳攝，2020.10.10）
蔡英文總統今（27）日前往新竹出席「第9屆工業技術研究院院士授證典禮」，除了肯定新任院士對台灣創新發展的付出與貢獻外，也期勉工研院能以堅實的科技創新能量，繼續帶領台灣升級轉型，讓台灣在後疫情時代，成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量。
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蔡英文今日下午到新竹參觀「邁向2030與產業同行」疫後經濟產業特展與「第9屆工業技術研究院院士授證典禮」，致詞時蔡英文先是向7位新科院士表達祝賀，同時感謝工研院在這次防疫工作中的付出，發揮了豐沛的機械組裝能量，讓口罩產線得以快速建置。
蔡英文指出，工研院的研發實力獲得國際矚目和肯定。就連捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）來台訪問時，也特別率團來向工研院取經；尤其是「分子檢測疫開罐」的研發項目，在1個小時內就可以快篩檢測出結果，讓韋德齊議長非常讚嘆。而且這項技術，在國際檢驗機構舉辦的盲測試驗中，也已全數通過，感謝工研院發揮技術和研發能量，讓世界能夠看見台灣。

蔡英文認為，在國際競爭越來越激烈的時代，更要靠國家積極投入資源，集結所有資源共同來努力，才能發揮最大研發能量；工研院成立40多年來，就是扮演集結人才、技術、資源，開拓創新領域，帶領台灣科技研發實力不斷突破最重要的驅動力。今年選出7位新科院士，包含台積電董事長劉德音、台積電總裁魏哲家、翁啟惠、孔祥重、台大醫學院名譽教授李源德、緯創資通股份有限公司董事長暨策略長林憲銘、聯強國際集團總裁兼執行長杜書伍等人，都是業界傑出的領袖，他們的貢獻也是讓台灣可以在科技創新領域居於世界領先地位的關鍵力量。
蔡英文強調，後疫情時代，要讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量，也要仰賴工研院堅實的科技創新能量，繼續帶領台灣升級轉型。工研院這幾年來，積極促成南台灣科技聚落成型，扮演鏈結資本市場和科技市場的重要橋梁，更落實產創條例，首創以無形資產融資成功的案例，讓智慧財產權發揮更大價值，對推動台灣數位轉型有很大的幫助。對此，蔡英文也表達了高度的肯定與支持。
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