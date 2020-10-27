籃球／謝亞軒飆進6顆三分彈 中華白22分之差擊潰璞園
籃球／謝亞軒飆進6顆三分彈 中華白22分之差擊潰璞園
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-27 20:50:56
磨合後成績漸入佳境的中華白隊，今天在Molten台灣超級籃球挑戰賽以88:66強勢擊敗璞園，射手謝亞軒全場三分球9投6中，砍下兩隊最高24分，賽後採訪時他也自信的說球隊這次的目標就是打進冠軍賽。
本場比賽，璞園開賽一度取得領先，但之後中華白開始進入狀態，屢屢利用攻防轉換取分，外線也不斷命中，除了謝亞軒之外，高錦瑋和陳昱瑞都有單場3顆三分球的演出，讓球隊在上半場就手握雙位數領先，並一直維持到終場。謝亞軒體能勁爆，賽前熱身時常常會有灌籃演出，不過他的外線準頭也一直很有水準。這次和同樣射術精湛的陳昱瑞同隊，他謙虛的說要和後者學習更多經驗和防守技巧。
高中時期在能仁家商只有63公斤左右，大學之後謝亞軒體重增加不少，他笑說自己現在已經有82、還83公斤了，最近也開始想辦法減脂，希望能回到過去12%的程度。謝亞軒在中華隊和學弟高錦瑋當室友，兩人感情相當好，在一起時常常聊天打屁，他也笑說後者吃不胖，但自己不一樣，跟著吃的結果就是胖了不少。