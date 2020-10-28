沈富雄預測：拜登會贏　北京不會攻台大家別擔心！

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對於最近的中美抗爭，沈富雄認為台灣與北韓，是世界上少數因為美中抗爭而獲利者，台灣因此讓台商與產業鏈陸續回流，連過去買不到的軍購都能陸續獲得。但中共在川普惡整下，其實受傷很重，但中共不會對外承認，如果未來換拜登上台，中共可能獲得喘息。沈富雄認為未來是「拜賀之治」，由拜登和賀錦麗治理美國。
沈富雄說，其實美國總統大選不管誰當選，對中共都是「短空」，因為中共都會加速改革以因應大局。他認為目前共機頻頻越界來台，都是因應美國惡整中國而佯裝的，實際不會攻台。他認為美國大選後，台海就會復歸平靜，因此民進黨政府不用擔心，國民黨也不必為民進黨操心。他認為即便是川普繼續連任，台海最後也不會戰爭。
沈富雄分析，他身邊的綠營，幾乎都是「川粉」。目前在美華人，也自認為是美國菁英分子，也多數挺川普，但他認為這樣其實很可恥，因為在美白人心中，華人即使再怎樣優秀，仍是美白人眼中的少數分子。沈富雄說，外交部長吳釗燮曾說，政府有因應美中台的18套劇本，其實都是假的，「民進黨只有一個版本，就是聯美、抗中、拒統」、「其實還有一個『謀獨』，但那個不能對外說」。
沈富雄認為，如果拜登最後當選，大家再回頭看這一段川普執政的期間，如果讓民眾票選歷任最糟糕的美國總統，相信川普會在前五名之內，也會認為「當時是請鬼拿藥單」，是川普之亂，因為川普像暴君，喜怒無常，把國家當玩具拿在手上玩，好比中國的隋煬帝，兩人都是好大喜功、喜怒無常，但任期也短。