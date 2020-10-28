川普像「隋煬帝」沈富雄：美國過去4年是川普之亂

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沈富雄接著稱，中國現在傷得很重，若美國換成拜登主政，也是給中國一個喘息機會，現在這樣共機繞台等行為都是假的，只是裝給大家看的，因為不想向美國認輸，中國這樣的佯攻實守在拜登上台後就不需要再硬撐，將使得台海復歸平靜，而中國也會默默接受長期「反中制霸」的事實，之後會致力轉型與體質改革。
沈富雄更稱，川普是一個狂人，是暴君跟昏君的綜合體，喜怒無常，完全不照規局玩遊戲，把國家機器當成玩具，（未來）拜登當選4年後，再回頭看川普，川普會是美國歷史上壞總統的前5名內，因為川普把很多東西都搞亂了，4年前讓川普當選的人，基本上是白種男人中的魯蛇，就是韓國瑜「莫忘世上苦人多」裡面的「苦人」，找川普只是請鬼開藥單。
沈富雄還說，美國過去4年是「川普之亂」，若對照中國歷史，川普最像隋煬帝，任期短、好大喜功、喜怒無常，「隋煬帝開運河，川普在美墨邊界築高牆，太像了」。
面對美國總統大選後的情勢。沈富雄也稱，外交部長吳釗燮說台灣有多套劇本的說法，多半是吹牛，因為民進黨只有「聯美抗中拒統」一個劇本，裡面還含有謀獨，但民進黨只能做不能說，白宮如果換主人後，也只是節奏會不一樣；相較於民進黨， 更需要調整的是國民黨，呼籲國民黨不要替民進黨操心，而是要看如何調整立場與重整腳步。
新聞來源為Newtalk 新頭殼