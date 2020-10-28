瑀熙公開月收！實況主「收入來源」超驚人　總金額網跪了

我是廣告 請繼續往下閱讀
瑀熙以過去自己當過實況主的經驗，表示以前實況的廣告收益很少，所以收入來源主要是靠粉絲抖內（贊助），但現今情況不同，直播平台陸續出現後，實況主的主要收入變為平台給出的高額簽約金，和每個月給的超高底薪，且都是美金，金額非常可觀。另外，其他收入來源還有遊戲業配，這樣下來，平均一個月會有30-40萬的收入，每月最少也會有10萬收入。
再來網紅部分，瑀熙透露有時會固定接到一些美妝、超商的業配，而根據性質和貼文難度不同，報價都會稍做調整。瑀熙指出，自己一篇貼文主要是收三萬元，平均一個月業配貼文3-5篇不等，一個月收入大約有10萬元。
最後則是YouTuber部分，瑀熙表示主要分為影片的廣告收益和業配收入兩大賺錢途徑，其中廣告收益一個月有5000至1萬美金的收入，平均來說會有20萬台幣的月收入。
瑀熙進一步解釋，關於業配方面，會根據廠商的要求和困難度來區分價格，她分享若是業配大月，一個月收入能來到50-60萬元，小月至少會有30-40萬元。由於瑀熙3種領域都有接觸，加總起來，平均月收入有新台幣80萬元。不過她也坦言，YouTuber是需要長時間經營的，一開始真的無法如同現在一樣賺錢，所以想成為YouTuber時，還是必須得好好思考評估一下。
該支影片近期又於PTT八卦板上掀起討論，不少網友一看都紛紛驚嘆直喊，「一堆人做YT就知道好賺」、「她算是有做起來的案例，80萬說真的，不是很多。這個是收入，不是賺，還要扣掉成本跟開銷。覺得好賺的，可以自己去試試，九成以上做不起來，沒那麼容易啦！」、「打趴一堆人了」、「這個行業賺的就那幾個 ，算是藝人，月入幾百萬也很合理啦」。（編輯：陳雅雲）