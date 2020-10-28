廣編／蕃茄田藝術攜手白輻射影像　CIS全方位進化升級

身為兒童藝術創新教育品牌，蕃茄田藝術在兒童教育設計上不同於傳統幼教型態，以跳脫框架、強調全方位創意發展的優勢，擄獲美學教育使用者的心。近期蕃茄田藝術大動作著手 CIS（企業識別系統）與軟硬體的全面更新，特別邀請到知名設計團隊 - 白輻射影像設計公司操刀，重塑品牌，發展一系列更完整優化的 CIS 系統，透過視覺辨識來表述「以創造力為核心、以兒童為本、以藝術的方式，以未來為目標」的蕃茄田藝術創造力思維系統藝術統整課程時代。

我是廣告 請繼續往下閱讀

白輻射影像團隊操刀 重塑國際頂端等級視覺系統

向來以創意為主導、風格多元、熱衷於影像與空間裝置跨領域結合可能性的白輻射影像，其主理人洪鈺堂曾任台灣文博會典禮影像導演、台北世大運開幕式影像導演、金曲 27 典禮影像製作等多項大型活動視覺統籌，涉獵過的專案涵蓋各領域品牌形象規劃、數位廣告及互動影像裝置。這次白輻射協力蕃茄田藝術重塑品牌視覺形象，在整體規劃上，保留蕃茄田藝術原有的品牌理念、進一步更新創意策略，將整體企業框架修飾得更臻完整 ; 尤其融合簡練而活潑的視覺素材，延伸出更豐富有趣的兒童想像世界，點綴出明亮乾淨的色調，同時強化當前國際視覺的趨勢風格，多樣化、創新強、層次深、並保有極高教育價值，正貼近蕃茄田藝術的Slogan：「孩子的觀點，世界的起點」。





深耕北京、上海、台北等多地研發中心 運用多元視角 優化兒童藝術教育





價值升級、勢在必行，蕃茄田藝術在這次強大的系統更新中，總匯了集合戰略、產品、視覺系統與 APP 四方面的強化，樹立出更顯而易見的幼教平台差異性，宣告全面進入「蕃茄田藝術創造力思維系統藝術統整課程時代」。為了廣納更多元的教育視角，目前蕃茄田藝術在各地均設立了研發中心，也十分重視亞洲區兒童教育研發團隊育成，這回透過與白輻射影像設計的合作，讓蕃茄田藝術

創造力思維系統藝術統整課程時代概念，能更落實國際化的思考，帶領注重兒童藝術教育的受眾族群，走向更開放、更完整、更自由的藝術教學形式