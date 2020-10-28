張宏陸盼板橋特三專區儘速開發　要保留停車空間

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張宏陸盼板橋特三專區儘速開發　要保留停車空間

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-10-28 18:50:00

張宏陸與李永得
▲張宏陸(左)要求由特專三區由文化部主導，因為中央的「手骨卡粗」，不管是經費也好、規劃能力也好，都應該由中央政府來處理。(圖/張宏陸辦公室提供)
立法委員張宏陸今天質詢文化部長李永得，希望文化部在規劃板橋特專三區時，能依國家級建設、地標型建築物及多功能複合使用等3個原則處理，其中複合使用應包括板橋需求最大的汽機車停車場，李永得允諾將會以在地考量為主。
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位於板橋火車站旁的特三專區，佔地大約1萬坪，屬文化部所有，目前僅做為平面停車場，由於位在新板特區內，被稱為全台最貴停車場，但地方人士都希望這塊地能更有效積極的運用。
為了加速特三專區的開發，張宏陸今(28)日特地在立法院文化教育委員會質詢，要求文化部儘速完成，張宏陸說，這塊地在蘇貞昌93年擔任縣長時就提出計劃，但17年來都還沒看到影子，現在蘇貞昌是行政院長，這是最好的契機，應該儘速進行。

張宏陸也要求由文化部主導，因為中央的「手骨卡粗」，不管是經費也好、規劃能力也好，都應該由中央政府來處理，所以未來這個開發案，必須是國家級的建設，而且這萬坪的空間，建物必須好好規劃，使其成為板橋的新地標。
張宏陸強調，最重要的還有多功能的複合使用，也就是未來不管要開發成什麼功能，科技、藝文、娛樂等等，都必須要包含板橋人最迫切需要的停車空間，對於張宏陸的要求，李永得表示，他知道這是板橋人長久的期待，並允諾會將在地的需求納入考量。
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