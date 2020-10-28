嘉縣中小學及縣運開幕競技 為2年後全國運動賽事暖身
嘉縣中小學及縣運開幕競技 為2年後全國運動賽事暖身
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-28 20:09:02
嘉義縣109年中小學運動會暨全縣運動會，今(28)日在東石國中由翁章梁縣長主持，全縣18鄉鎮市的運動員代表進場、東石國中樂旗隊精彩表演揭開序幕，儀式中，特別請來5位朴子國中女同學擔任國歌領唱者，用響亮的聲音慶祝今年最大場的運動賽事。
縣府表示，因遇新冠肺炎疫情，特別將中小學運動會與全縣運動會兩項賽事一起辦理，將有田徑、游泳、足球、籃球、排球、網球、軟式網球、桌球、羽球、跆拳道、角力、柔道、慢速壘球、槌球、舞蹈運動、射箭等16項比賽，所有競賽種分別從今天起至12月27日間，分散在各場館比賽。
競賽期間也因東石國中場地修繕，將分兩階段報名，第一階段報名田徑種類，有1085名選手及895名職員，合計1980人參加；第二階段報名則為非田徑的其餘15種類，總共將有6000名隊職員參與。
翁章梁指出，運動除能強健身心、競技外，更能凝聚民眾關心屬於自己的鄉鎮及學校的榮譽，是非常重要的活動！未來嘉義縣將舉辦全國性的運動會，期望藉由本次縣賽，讓選手提前做準備，在全國的運動賽事中，為嘉義縣爭取最高榮譽，期盼大家一起關心嘉義的體育，讓嘉義的體育在全國發光發熱。