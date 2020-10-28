外送平台用自取超便宜？客一看「份量差距」愣：是詐欺吧

外送平台興起服務不斷推陳出新，更出現「自取外帶」服務，客人只要在平台上點餐，再到自行現場取餐就能享有優渥折扣。不過就有客戶發現，自己使用上述方法點餐，結果拿到的東西比原店家同價位的餐點份量還少，讓他忍不住大罵：「這是詐欺吧？」 我是廣告 請繼續往下閱讀 一名網友在PTT分享點餐體驗，自己近期發現平台有折扣，就試試看自取外帶，結果去到店家拿餐時才發現份量很詭異，「我大份的量怎麼這麼少，還再次跟店裡確認，店家說沒錯啊」；原PO隨即開始觀察店內用餐的客戶份量，發現「在外送平台點的大份，感覺還比店內的中份少一點，所以我花了比中份多一點的錢，去店裡面買小份的，這是詐欺吧？」▲內行人紛紛點破背後原因。（圖／翻攝PTT）貼文曝光立刻有內行網友點破背後原因，「有些店都搞這招，價格看起來還可以，點了大份之後，送來比自己去買小份還少，直接負評」、「這是店家問題，跟客服反映吧」、「店家常常搞這套，標店內價跟到店吃的量差很多」、「成本考量不難理解啊」。另外也有身為合作店家的網友感嘆，「我是店家，想像我付平台30%他拿15%去做折扣，你直接外帶我還賺比較多」、「自取就直接打電話給店家訂，不會抽成又是原本的價錢」。（編輯：潘毅）