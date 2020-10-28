NOW辯風向／想不想看生死簿？謝忻真情流露：家人最重要

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在辯論開始前，阿樂公布了目前網友的投票數據，針對「想不想看自己的生死簿？」一議題，支持正方比例就高達65%，而站在反方的僅有35%，比例差距頗大。
正方首先派出蘿莉塔申論，她認為「減少遺憾能讓生命更精采，自己想看生死簿的原因在於知道自己什麼時候死亡，會比較勇敢去嘗試任何事情，還能事先做規劃，甚至還能省下大筆保費」；另外她也提到如果能預知自己死亡，還能降低犯罪率「因為生命是有限的，沒人想犯罪」。
反方則派出關閎文質詢，一開始就砲火猛烈針對「降低犯罪率」一說法猛打，「有些反社會人格的人，知道自己什麼死，反倒會做出壞事」，此話一出雙方開始激烈交鋒，且都堅持己見，正方藝人更群起大嗆反方「人生歷練太少」。
由於對於辯論題目定義有爭議，宋少卿則點出雙方論點問題，最終也定義此次辯論中生死簿內容「只有自己能看見，且只顯示死亡時間」。
雙方後續又是一陣激辯，其中詹惟中老師也用人類的關鍵心態論破反方，「很多事情都必須要預先預知，例如出門的地圖路線路況，看天氣預報等等，人都有一個想要得到預知預言的本能，人生中如果都不預先掌握，會面臨到一個措手不及的危機」。
謝忻也隨即跳出講述自己的觀點，「不看生死簿才是一種鴕鳥心態，不想知道才是一種逃避，很多事情發生的太快，妳來不及去說再見是一種遺憾，像我前兩年發生一件大事，從那時候開始我才領悟到說，家人是我生命中最重要的事情，才會更想去看生死簿」。
節目最後進入最終環節，網友提問「不想看生死簿是不是只是不想面對的鴕鳥心態」，反方Eri則認為，「不想知道自己的死期，其實並不是鴕鳥心態，反而知道才是製造不必要的焦慮而已，比如說妳翻開生死簿發現自己3年後會死亡，妳會變得怎麼樣？只能開始倒數每天都活得很驚恐」。
接下來換正方謝忻回答網友問題，謝忻也延續之前論調，「不看生死簿才是一種鴕鳥心態，比如說我可以知道什麼時候要走的話，我可以做一個美好的規劃，並為家人做安排，跟家人好好地說再見，不會留下遺憾」。
節目最後阿樂也公布了觀賞直播的網友投票結果，經過整場辯論後，支持正方比例降為50%，而站在反方的上升至50%，反方成功逆轉頹勢。
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