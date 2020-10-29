NOW早報／為何八仙樂園不願再重啟？眾神解「殘酷理由」

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多數網友分析原因「當初新北自己搞到人家停業，現在又說人家不復業，是有啥好吵」、「八仙才是最衰的好嗎，借場地還露天的，明明協辦單位變成主事者還被停業，誰要再開啊」、「辦活動也不是八仙，借場地借到被停業，誰要復業」、「被吃豆腐還要人家復業，感受太差了」、「當年社會矛頭都指向八仙，主辦單位呢...搞到停業現在用要人家復業救在地經濟，完全沒資格」。
對此狀況，律師林智群也在臉書表達看法「說實話，八仙只是出借場地，那個場地還是露天的，沒有建築物消防問題，火災也不是八仙放的，只因為社會氣氛，就把氣出在八仙身上，硬要八仙後面的萬海集團買單，不拿錢出來賠，就讓八仙無法營業，人家後來決定不玩了，新北市政府再出來說八里沒發展，這些事情不就是自己搞出來的嗎？早知如此，何必當初？」（編輯：張嘉哲）
今日天氣／出門記得多帶件外套！東北風增強 早晚溫差大
今（29）日東北風增強影響之下，大台北地區及東半部地區有局部短暫雨，雲量比28日多、偶有飄雨，降雨時間不定但有空檔，天氣變化多，新竹以南區域影響較小，天氣還是多雲到晴為多，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
溫度方便，雲量比較多的北東地區，高溫落在24至28度的範圍，雲量較少、甚至有陽光的中南部高溫還是可以達到30度左右，但也因此日夜溫差較大，早出晚歸應注意氣溫變化，多帶件夾克。至於第18號中度颱風「莫拉菲」，已經登陸越南，未來強度發展有限，對台灣無直接影響。
「豐年果糖」童星遭後方車追撞 捲車底身亡
因拍攝廣告走紅的童星糖糖（蔡亞臻），與楊姓友人騎機車雙載於本月18日在新北市新莊區等紅燈時，遭到後方60歲的廂型車司機追撞，糖糖當場身亡，享年37歲，噩耗一出，令外界震驚、哀傷不已。
童星出身的糖糖本名蔡亞臻，小時候因為拍攝「豐年果糖」廣告爆紅，她還曾與謝祖武合作演出戲劇《郵差總是按對鈴》、《又見郵差來按鈴》，不過在成年後淡出演藝圈，鮮少出現在螢光幕前。
蔡英文：無論美國總統大選結果為何 持續深化台美關係
美國總統大選即將舉行，民進黨28日中常會邀請政治大學東亞所教授楊昊以「前瞻2020美國總統大選的可能結果與影響：選情動態、政策趨勢、美中格局、印太秩序與美台關係」為題進行專案報告。會後，民進黨發言人周江杰轉述黨主席蔡英文主席裁示，選後無論結果如何，台灣都會持續深化與美國，以及理念相近國家的合作夥伴關係。
蔡英文蔡英文裁示指出，美國總統大選即將在下周舉行，她知道國人都很關心大選結果，不過她要強調，無論是哪一個政黨提名的候選人勝出，台灣堅持自由和民主的價值，持續深化台美關係，維持區域和平穩定的立場，都不會改變。
美國大選倒數「更改投票」成熱門搜尋 川普：改投給我！
美國總統大選投票日將至，民主黨總統候選人拜登的次子杭特（Hunter Bide）被因筆電硬碟資料外洩，爆出一連串醜聞及涉嫌勾結外國企業。隨著爆料內容不斷被丟出，在美國Google搜尋「更改我的選票」（change my vote）等相關搜尋趨勢飆升。
美國總統川普也發推特文表示「在總統辯論後「更改投票」就成了Google熱門趨勢？這代表（很多人）改投給我。大部分的州都是這樣。去改吧。這是你人生中最重要的選舉！」川普在上屆選舉（ 2016 年）也鼓勵人們「將你的投票改為讓『美國再次偉大』！」並批評投票給對手希拉蕊將會是個「大錯誤」。
台劇女神穿開洞泳裝騎鱷魚！一下水「渾圓曲線」大方見客
藝人吳婉君在八點檔《炮仔聲》中飾演COCO（吳家雯）走紅，精湛的演技深受觀眾喜愛，受封為新一代的「台劇女神」。近來天氣漸漸轉涼，熱愛出遊的吳婉君趁著夏天的尾巴出遊玩水，穿上性感的泳裝體驗「騎鱷魚」。
「聽說好天氣快要沒有了，趁著今天的艷陽高照，曬一下我的野溪溫泉清涼照，鱷魚先生真的太可愛了」，只見吳婉君騎著鱷魚造型的充氣泳圈，身穿低胸緊身背心，中間心機開洞的設計相當養眼，隨後吳婉君還戴上潛水鏡下水浮潛，她一趴下，渾圓的胸型直接見客，還笑說自己在水裡看起來比較瘦，但又不能不起來。（編輯：張嘉哲）