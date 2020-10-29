男星1976年拍「傳說級謎片」　性愛場面流傳後世

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藤龍也透露，導演不會刻意仔細導戲，他認為太清楚反而會局限演員的彈性，「拍攝時就是去互相感受對方的身體。」更說讀劇本時，雖然發現有無盡的性愛場面，但他並不會感到刻意及厭惡，「電影的故事美麗，給我一份強烈印象，就像是看到了一顆沒有修飾過的寶石一樣！」
《感官》一場男主角與日軍大隊人馬逆向擦身而過的戲，突顯主角逆流的特色，藤龍提到決定接拍的原因：「當時日本正是走向破滅，不論有什麼的感覺，所有日本人只有一個想法，就是紛紛入伍當兵打仗，但吉藏卻跟士兵走相反方向，對軍隊視而不見，一心只想見愛人，充分反映吉藏對阿部定的愛。導演開拍前問我刪去這段情節好不好，但我要他保留。」而這個名場面，讓影評盛讚是日本傳統的武士精神，打開了重新思考的空間。
導演大島渚拍攝《感官世界》時，因日本嚴格的審查制度困難重重，後來此片以法國製作、為法國企業的產品名義進口進行，才不受日本政府禁止。大島渚妻子小山明子曾回憶表示：「當時是從法國運膠卷過來，在日本拍完後所有膠卷立刻寄回法國，這樣所有權就屬於法國。這種方式只要日本海關通過就行，不用報文部省，所以在日本境內並不觸犯法律。」
《感官世界》故事描述曾是當紅藝妓的酒館服務生阿部定，與已婚的老闆石田吉藏有了不倫戀，兩人只要有空檔，常常就近或到偏僻地點幽會。隨著投入情感越深，阿部定對於石田吉藏妻子的存在越是無法忍受。戀情被揭發後，阿部定更是沒辦法接受情夫的身體不單屬於自己。當殘酷現實不能改變，兩人跟著世界一起沉淪、發生關係，在彼此的歡愉中放縱性本能，在不斷突破性愛的極限中，達到絕對的占有。《感官世界》10月30日在台上映。