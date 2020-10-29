假整地真棄置 新北環警農調聯手逮非法業者
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-29 17:26:09
新北市環保局接獲通報，有非法業者於林口南勢山區回填廢棄物及土石，隨即指派環境稽查重案組和相關單位共同監控追查，發現犯嫌竟假借蓋停車場之名，行回填及堆置營建廢棄物之實，經約談3名嫌犯，依法最重可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。
環保署表示，接獲檢舉後連同農業局、警察局林口分局、林口區公所以及調查局，運用空拍機、調閱數十支監視器及環保車輛GPS軌跡，報請新北地檢署指揮偵辦，29日約談3犯嫌說明，後續將依廢棄物清理法第46條規定，最重可求處5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。環保局表示，這些廢棄物大多來自大台北地區拆除、裝潢工程產生的營建廢棄物，依據廢清法規定，應載運至合法廢棄物處理場所收容，但工地建商或裝潢業者為節省廢棄物處理費用，以1車5000-8000元代價，委託不法業者協助載運至林口南勢山區棄置及回填，未來除面對相關處罰外，還要全數清除違規棄置的廢棄物。
新北市公安小組兼重案組召集人副市長謝政達表示， 成立重案組的重要目標，就是嚴厲追查破壞國土不法業者，保護新北市的環境；本案查出不法業者以整地之名掩護回填廢棄物之實，且犯嫌仍涉及其他類似案件，顯然為慣犯，將報請檢察官從嚴偵辦。環保局提醒，無論是拆除建築物或商業行為產生的廢棄物等，均應找尋合法合格之廢棄物清除處理業者，地主及業者千萬別為蠅頭小利非法棄置，提供土地或為他人進行廢棄物棄置、回填等非法行為，也將吃上刑責。