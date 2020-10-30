蘋果財報iPhone營收探低　鴻海平盤下整理

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蘋果當季稅後淨利126.73億美元，較去年同期136.86億美元減少7.4%，每股稀釋純益0.73美元，略低於去年同期0.76美元。
從產品營收類別來看，當季iPhone營收264.44億美元，較去年同期333.62億美元減少20.7%，占當季整體營收比重約40.87%。
蘋果指出，當季iPhone營收是2014年以來同期最低，10月上市的新5G版iPhone 12系列營收表現，要在截至12月底的下一季度反映。
蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出，5G版iPhone初期表現正向，相關資料顯示表現不錯。蘋果此次仍未公布下一季度財測目標，主因仍是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情未緩。
不過國外科技網站MacRumors引述蘋果主管談話預期，下一季度iPhone營收可望成長，服務項目營收可望成長雙位數百分點。
鴻海將於11月12日下午於新北市土城虎躍總部舉行法說會，外界預期包括美國威州投資案、5G版iPhone新機組裝進展、與裕隆合作電動車平台、第4季和明年上半年營運展望、美國總統大選後供應鏈布局，將是法人關注焦點。
法人預估鴻海第4季整體業績可望逼近新台幣1.88兆元，較第3季1.29兆元季增45%左右，有機會衝歷史新高，第4季毛利率可逼近6.7%，創14個季度來次高，營益率有機會超過3.4%，衝15季次高，稅後淨利看超過535億元，較第3季大幅倍增，季增幅度估超過115%，衝8季來高點，單季每股純益估超過3.8元。（編輯：楊凱翔）1091030