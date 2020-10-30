國家祈禱早餐會拒邀蔡英文 綠營立委發起陪小英吃早餐
國家祈禱早餐會拒邀蔡英文 綠營立委發起陪小英吃早餐
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-30 10:40:49
蔡英文總統日前在臉書上號召民眾參加明（31）日的同志大遊行，引發部分教會團體不滿，由多個教會團體主辦的「第20屆國家祈禱早餐會」原訂今天舉行，但傳出主辦教會新店行道會拒邀蔡總統出席，教會團體內部爆發分歧，台灣基督長老教會昨天更表態退出國家祈禱早餐會，最後因爭議太大，第20屆國家祈禱早餐會宣布停辦。為了支持蔡英文，多個民進黨立委發起「陪小英吃早餐」活動，在臉書上po出早餐照。
民進黨立委林楚茵在臉書上po出黨團大會的早餐照，她說，早上8點30分準時抵達立法院備戰，再忙，還是要一起陪小英吃早餐，還有周春米、李昆澤 、沈發惠 、賴惠員 、劉世芳等人一起陪。文末還hashtag寫著「愛的具體行動是平等的」、「上帝的愛是恩典不是歧視」。民進黨立委林宜瑾po出她在辦公室吃麵的照片表示，早餐是一天中最重要的一餐，雖然今天一早就到立法院備戰，但是還是要好好吃一頓早餐。「我們一起陪小英吃早餐」。
其他包括立委羅美玲、前立委林靜儀、基隆市議員張之豪、民進黨黨工，以及多個網紅KOL等人，都紛紛在臉書上響應「陪小英吃早餐」活動。