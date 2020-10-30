美9州單日新增病例創新高　白宮小組籲採嚴格對策

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美9州單日新增病例創新高　白宮小組籲採嚴格對策

中央社

calendar_today2020-10-30 14:19:44

▲知名的時代雜誌以川普染疫和白宮高層接連中招為題材，設計出新冠病毒從白宮噴出的封面。（圖／翻攝自時代雜誌官網）
▲知名的時代雜誌先前曾以川普染疫和白宮高層接連中招為題材，設計出新冠病毒從白宮噴出的封面。（圖／翻攝自時代雜誌官網）
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國今天至少有9個州的2019冠狀病毒疾病單日新增病例創下新高，白宮冠狀病毒工作小組對此警告，全美多數地方的病例「持續」增加，敦促要採取嚴格的對策。
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在美國西部和中西部的疫情重災區，許多州預料將在11月3日共和黨川普對決民主黨拜登（Joe Biden）的總統大選中扮演關鍵的角色。
美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）說：「我們身處非常艱困的道路之上，且我們正朝著錯誤的方向前進。」

美國首屈一指的傳染病專家佛奇表示，全美共有47個州的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診人數都在增加，全國各地醫院擠滿病患。

佛奇28日晚間接受美國財經媒體CNBC訪問時說：「如果情況沒有改變，如果我們繼續這麼下去，這個國家將因為新增的確診、住院、死亡病例，承受很多痛苦。」

根據美國有線電視新聞網（CNN）所見、白宮冠狀病毒工作小組週報上顯示，白宮冠狀病毒工作小組警告美國中部和西部各州，採取積極措施以抑制病毒傳播是必要的。

布朗大學（Brown University）公共衛生學院院長吉哈（Ashish Jha）呼應這樣的可怕評估，他告訴路透社說：「美國現在的情況非常非常糟。」

他說：「我們正面臨疫情發展至今最大的一波爆發。」他並強調，始於春季的疫情變得更加地方化。他指出：「疫情已經爆發9、10個月了，但我們仍未做好充分的準備。」
截至今天為止，美國各地目前共有4萬5457名確診病患住院治療，是8月14日以來的新高。自疫情爆發以來，全美已有超過860萬人染疫，並有逾22萬8000人因此喪命，兩項數據都在全球排名第一。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1091030
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