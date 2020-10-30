陳時中投書印媒　籲終結台灣被世衛組織排除情況

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陳時中的文章說，在全體民眾共同努力下，台灣透過審慎行動、快速反應、超前部署和開放與透明等4項原則，應對此一疫情大流行帶來的威脅，採取專屬指揮系統運作、執行細緻邊境管控措施、生產和分配足夠的醫療資源等策略，幸運地遏制武漢肺炎病毒。
截至10月7日，台灣僅523名武漢肺炎感染病例及7名死亡病例；多數人的生活和工作仍正常進行。
陳時中強調，武漢肺炎的全球爆發提醒世界，傳染病沒有國界，也不會因政治、種族、宗教和文化而有所區別，各國應共同應對新興疾病的威脅。
因此，文章說，台灣一旦穩定對病毒的控制，確保人們有足夠醫療資源後，就開始與其他國家和相關機構分享經驗且交換有關遏制武漢肺炎的資訊，向有需要國家捐贈醫療物資，加入由全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI Alliance）、世界衛生組織（WHO）等領頭的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）。
陳時中在文章中指出，這場疫情讓國際社會意識到台灣被世衛組織和聯合國系統不公正和歧視性排斥在外。
陳時中表示，中華人民共和國持續施壓聯合國根據第2758號決議的錯誤解釋，作為封鎖台灣的法律依據。但事實是這項決議未解決台灣在聯合國的代表權問題，也沒有聲明台灣是中國的一部分。台灣現在也不是中國的一部分，台灣的總統和立法機構都由台灣人民直接選舉產生；台灣在疫情期間實施邊境管制，更為反駁中國虛假主張提供了證據。
文章強調，聯合國必須意識到，只有台灣的民選政府才能代表2350萬名台灣人，中國無權代表台灣發言。
陳時中說，武漢肺炎疫情證明台灣是全球公衛網路不可或缺的一部分，台灣模式可以幫助其他國家應付疫情。為了從疫情中更好的康復，世衛組織需要台灣。
文章敦促世衛組織及有關各方認知台灣在全球公衛、疾病預防和保有健康人權方面的長期貢獻；台灣全面參與世衛組織的會議、機制和活動，將讓台灣能與世界其他地區合作，實現世衛組織章程所明定的基本健康人權，讓任何人都不會被聯合國永續發展目標願景拋下。（編輯：黃自強）1091030