我們與大師的距離　中信分享藝術之美　獲文化部授獎肯定

人們與藝術的距離，往往受限場域和空間，不過中信銀行長期推動公共藝術於你我之間，就在日前（29日），榮獲文化部第七屆公共藝術獎─民間自辦公共藝術獎肯定。坐落於臺北市南港的中信金融園區不僅是中國信託銀行總部，更有多件世界當代藝術作品妝點公共空間，透過回饋與分享，打破民眾和藝術的距離，讓更多人能在日常中品味藝術！

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中信銀行此次獲獎作品包含草間彌生（Yayoi Kusama）的《南瓜》、托馬斯薩拉切諾（Tomás Saraceno）的《雲城市：HAT-P-12》、奧利佛．埃利亞松（Olafur Eliasson）的《Enlightenment Sphere》以及亨利．摩爾（Henry Moore）的《臥女像》。

其中，北歐藝術家奧利佛．埃利亞松的經典作品《Enlightenment Sphere》裝置於中信金融園區B棟大廳，該作品強調光影和空間變化，在藝術品安裝前，中國信託團隊更將大廳製作成模型，帶到德國與藝術家確認裝置效果，為的就是與大眾分享最完美的大師作品。



▲中信銀行榮獲文化部第七屆公共藝術獎─民間自辦公共藝術獎肯定。（圖／品牌提供） 中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝表示，「推廣藝術文化一直是中國信託善盡企業社會責任的重要項目，我們希望讓藝術走進更多人的生活當中，今年因為疫情關係影響很多人的出國計畫，歡迎大家搭捷運來中信金融園區，細細品味當代藝術作品。」





文化部部長李永得再三肯定民間企業願意投入公共藝術「很了不起」，相信在政府帶動、民間參與的努力下，能更進一步激發多元創意，讓公共藝術蓬勃發展。



▲中信銀行力為民眾打開「看見世界藝術之窗」。（圖／品牌提供） 中信銀行不僅為民眾打理金融財富，更自許成為「文化銀行」，除了中信金融園區俯拾皆是藝術經典，中信銀行更積極扮演國際級藝文大展重要推手，致力為民眾打開「看見世界藝術之窗」。





回顧中信近年推動公共藝術的佳績，像是2017年促成「印象．左岸─奧塞美術館30週年大展」；2018年贊助「悠遊風景繪畫─俄羅斯普希金博物館」特展；2019年贊助《安迪．沃荷─普普狂想特展》；同時中信銀行也連兩年辦理「中信FUN藝夜」，打造銀行空間成為藝術世外桃源，邀請貴賓客戶及藝文貴賓一同品味、思辨當代藝術；今年中國信託文教基金會更全力支持臺灣最具指標性的藝術活動 ─「2020台北雙年展」，期盼提升臺灣當代藝術在國際間的能見度，並將舉辦中國信託貴賓之夜，用藝術促進國際文化交流與對話。



