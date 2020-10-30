國境之南森度旅遊　台北旅展屏東館等你來體驗

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今年屏東館配合交通部觀光局「脊梁山脈年」以自然生態為主打主題，場館入口以石板與實體植栽搭配水霧系統，建立森林秘境入口意象；視覺牆以落山風藝術季、涼山瀑布、萬金聖母聖殿與客家紙傘等屏東在地元素的實體裝置，讓民眾感受屏東豐富多元的自然景觀與文化。
舞台活動則邀請與民眾分享屏東旅遊經驗，同時天籟般的原住民文化表演更是精彩可期﹔另外，屏東館也運用了VR科技與觀光體驗結合，讓民眾透由VR視覺體驗屏東的涼山瀑布、大津瀑布、青葉部落等大自然之美與恆春搶孤活動的實景，搶先一步去感受這些景點特色。
交通旅遊處處長黃國維表示，水門轉運站即將落成啟用，旅遊屏北地區可以沿山公路185縣道為主軸，搭乘603與605兩條公車路線，輕鬆的暢遊涼山遊憩區、林後四林平地森林園區、排灣部落與休閒農場等著名景點。
而近期超夯的屏東縣首條台灣好行觀光郵輪巴士「神山線」，讓自由行、散客不必為交通轉乘苦惱，還能全程在導覽員深度解說中輕鬆愉快享受屏東人文美景。另外，11月起屏東縣境內陸續有斜坡上的藝術節、早午餐生活節、粄條文化節、半島歌謠祭、四重新溫泉季及國際風箏節，一系列的活動豐富多元，歡迎大家來屏東「森度旅遊」。