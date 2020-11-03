別再被原廠制約了！開箱實測「中油車用機油SP」

「買車容易，養車難」成為許多駕駛的切身之痛，喬車位、洗車、定期檢查都是小事，最麻煩的是平時大大小小的保養，一有疏忽，長期下來就可能對愛車造成不可逆傷害，所以駕駛總想讓「小老婆們」用最好，正因如此對「原廠」的東西是唯命是從，願意花下大把鈔票，但原廠真的比較好嗎？這次就來打破迷思，開箱剛通過美國石油協會(API)最新認證的「中油國光牌9000 SP車用機油10W/40」，讓愛車族好好感受一番。

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多數駕駛在換機油時，常常不是直接選用原廠，就是保養廠說的算，不過機油好的、壞的可是天壤地別，重點是要做好潤滑和散熱，車體內部種種零件都需要潤滑支撐，因爲在運轉的過程中都是金屬表面直接接觸磨損，需透過潤滑油作用，將磨損降至最低，機油就如同流動在車內的血液般，對汽車運作非常重要。

▲榮獲美國石油學會API SP機油性能等級認證，是目前市面能買到的最高等級機油。(圖/NOWnews攝)

市售機油百百款，在選擇上可說是眉角多多，而這次開箱試用的是「中油國光牌9000 SP車用機油10W/40」，榮獲美國石油學會API SP機油性能等級認證，是目前市面能買到的最高等級機油，完全滿足機油該有的潤滑、密封、冷卻、清潔等作用。





這款車用機油特別適用在採用渦輪增壓與缸內直噴技術的汽油引擎車輛，使用9000 SP車用機油的車，一起步就很有感，輕踩油門就能感受順暢、十足的力道，動力隨傳隨到。





有別於先前標準，此車用機油採用高性能全合成型基礎油和最新配方技術，有極優異的抗氧化性，能有效防止高溫燃燒產生的生鏽情況外，且高溫下還能確保油膜強韌穩定，能有效減少噴油機構磨損，確保渦輪直噴引擎動力輸出穩定，能延長引擎壽命。





另外，這款油品黏度為10W/40，是採用高性能全合成型基礎油及最新配方技術，最適台灣地區時開時停之駕駛型態，相較於傳統礦物油，換油里程亦可有效延長；且還可完全適用於加裝觸媒轉化器的汽油引擎車輛，有效清潔引擎積污，提供車輛引擎更好的潤滑環境，這款油品可說是能可完全取代SL、SM、SN等級以上或更早等級的機油。

工欲善其身，必先利其器，愛車要跑得好、跑得順，就必須先選一款好用、CP高的車用機油 ，而這種感受，只有用過的才知道，下次進場保養時，千萬別再被原廠制約，國光牌9000 SP車用機油讓愛車族一用就回不去啦！