疫情趨緩？傳日本年底將解禁　留學生「7字」曝真實情況

因新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，許多人出國的計畫全都被打亂，對此，也有一名在日本留學的台灣男生發文，表示幾週前有朋友問他「台灣新聞說，日本說年底有可能解禁，你建議我去嗎」，他也曝光當地真實情況，以「7字」回覆。

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該名留日男學生在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示自己是個留日的學生，幾週前，有朋友問他「台灣新聞說，日本說年底有可能解禁，你建議我去嗎」，這個問題讓他深思許久，他不知道台灣新聞是怎麼報的，但如果要他給答案，他會以「7字」回應「還是不要來，真的」。

▲有位留日男學生在臉書社團《爆廢1公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

▲該名留日男學生PO出當地報紙。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

事實上，日本政府今調降對台的疫情警示等級，從3級（建議避免前往）降為2級（避免非必要旅行），但日本目前仍未開放一般觀光。民眾赴日雖已不需提交聚合酶鏈鎖反應（PCR）陰性證明，入境後也不必接受採檢，但仍需要居家檢疫14天。（編輯：郭佩蓉）