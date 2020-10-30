疫情趨緩？傳日本年底將解禁　留學生「7字」曝真實情況

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疫情趨緩？傳日本年底將解禁　留學生「7字」曝真實情況

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-30 23:19:56

▲有一名留日男學生發文，表示有朋友問他「台灣新聞說，日本說年底有可能解禁，你建議我去嗎」，他也曝光當地真實情況，以「7字」回應，「還是不要來，真的」。（示意圖／取自unsplash）
▲有一名留日男學生發文，表示有朋友問他「台灣新聞說，日本說年底有可能解禁，你建議我去嗎」，他也曝光當地真實情況，以「7字」回應，「還是不要來，真的」。（示意圖／取自unsplash）

因新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，許多人出國的計畫全都被打亂，對此，也有一名在日本留學的台灣男生發文，表示幾週前有朋友問他「台灣新聞說，日本說年底有可能解禁，你建議我去嗎」，他也曝光當地真實情況，以「7字」回覆。

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該名留日男學生在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示自己是個留日的學生，幾週前，有朋友問他「台灣新聞說，日本說年底有可能解禁，你建議我去嗎」，這個問題讓他深思許久，他不知道台灣新聞是怎麼報的，但如果要他給答案，他會以「7字」回應「還是不要來，真的」。

▲有位留日男學生在臉書社團《爆廢1公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲有位留日男學生在臉書社團《爆廢1公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
他提到，日本的疫情「從來就沒有減緩過」，而在今（30）日也已經突破了10萬例，就連他住的最安全的東北地區，近期病例也突然變多，像是青森地區在短短兩周內就突破200例，「真的一點都不安全」。他也提及，天氣愈冷，疫情愈嚴重，因為中央空調易傳染，「在台灣的你們大家，還是等疫情完全結束再來吧，畢竟我住在當地，情況一定會比較了解，願大家平安」。

▲該名留日男學生PO出當地報紙。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲該名留日男學生PO出當地報紙。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
貼文一出，引起網友熱議，「謝謝分享，祝您平安，醫療級口罩要戴著用」、「謝謝分享，也請多保重」、「只能一起加油，日本是我最喜歡的國家，我願意等疫情結束再去好好呼吸日本的空氣」、「感謝你，也請多保重」。

事實上，日本政府今調降對台的疫情警示等級，從3級（建議避免前往）降為2級（避免非必要旅行），但日本目前仍未開放一般觀光。民眾赴日雖已不需提交聚合酶鏈鎖反應（PCR）陰性證明，入境後也不必接受採檢，但仍需要居家檢疫14天。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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