婚禮遭取消！7年男友信算命師「1句」　女臉綠揭超扯真相

情侶在一起的感情問題千百種，對此，也有一名女網友發文抱怨，表示在一起7年的男友前陣子去算命，結果聽信了算命師「這句話」，害她秒被分手，原本明年的婚禮也被取消，貼文一出，引起網友熱議。

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該名女網友在臉書粉專《靠北星座》發文，表示現在都2020年了，怎麼還會有人相信算命？因為男友前陣子和朋友去找一個算命老師，男友算了他和原PO的未來，豈料，那位算命師竟說原PO會阻礙男友的發展，說她之後會敗家，把男友的錢都花光。

▲女網友在臉書粉專《靠北星座》發文。（圖／翻攝自《靠北星座》）

她也一再和男友確認是不是在開玩笑，男友還很認真地說這是為了他好，而「明年的婚禮也取消了」，這讓原PO簡直氣炸「我拜託算命的不要出來害人啦」，但她仍然很難過，因為勸了男友很久，但他依然迷信，不願意聽原PO的話，堅持分手，「還有什麼方法可以勸回男友，我真的心好累」。

貼文一出，引起網友熱議，「建議放生最省事」、「好蝦的分手理由」、「拜託～為了個江湖術士的話就放棄七年的感情，我覺得對方應該也沒很愛妳，而且還沒有獨立思考的能力，每個人的命運是無時無刻都在變動的，應該是請他不要阻礙妳的未來吧」、「還好還沒結婚，如果妳結婚又懷孕在身，他又去算，等下又說小孩會剋他，叫妳拿掉怎麼辦，妳該放下了，為了未來妳的幸福想想吧…」、「好扯...」。（編輯：郭佩蓉）