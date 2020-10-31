台灣警察「吃案頻率」超高？過來人吐經驗談：遇過就知道

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這位網友在 PTT Gossiping 板上PO出一篇「什麼原因導致不少人相信『警察會吃案』？」的文章表示，「我個人相信有許多兢兢業業的警察努力做事，也有很多舉動是肇因於上面的壓力，當然，或許有少數警察本身得過且過，回歸正題，造成今天不少人相信警察會吃案，其主要原因是？有沒有八卦」此篇文章一出，立刻引起大量過來人熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言吐出自己的經驗，「看路邊違停並排四輪就知道，鴿子路過完全當隱形」、「一堆基層警察只會混飯吃，只會巡邏、打卡、開單」、「小案子不辦，沒練經驗，導致後來大案子沒敏銳度」、「我在網路上最幫鴿子講話，結果現實只有心寒而已」、「上層喜歡破案率好看，基層吃案降低分母」、「鴿子標準SOP，1、這又不是多大的事，你確定要報案？；2、那邊好像沒監視器，你可能要自己找附近有誰錄到；3、這個我們很難判定，你們先私下和解看看」、「你天大的事在他們眼裡只是冷冰冰的案件而已，接了業務量就變多，誰不想安安穩穩泡茶坐車巡邏逛逛領百萬就好。比較好的業務就是幫外國人找失物，又輕鬆又可以上報搏美名」、「大概沒到會上新聞的程度，都是當沒事給你搓掉」、「有些老警察，他勸你不要報案，你硬案，還會兇你哦，遇過就知道了啦」。
對此，台南市警局表示，提告是民眾的權利，不論是否與刑案相關，警方也有義務受理報案；市警局強調，「不吃案」雖然讓案發數較高，但也因此獲得民眾信任，讓治安滿意度拿下第一民眾若有報案需求，卻遇到警員推拖，可以直接撥打110，或是搜尋分局或主管機關電話，連絡督察組，讓督察體系評估是否有推諉、吃案的情形，保障自身權益。（編輯：王柏文）