妹為買iPhone12進酒店打工？哥崩潰求助　網抖出可怕真相

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這位網友在《Zuvio 校園》上PO出一篇「我妹為了iPhone 12去酒店打工」的文章表示，「我親妹妹才高三剛滿18歲，必須說這種事情超級瞎，我都不知道身邊有人會這樣做，而且還是我的妹妹，真的是我寵壞她了，她要什麼我都買給她」，原PO更接著述說妹妹現在的情況，「就這次她一直吵要iPhone 12，但我想總不能一直這樣讓她為所欲為，所以沒有買給她」，結果沒想到原PO竟從妹妹朋友的口中聽到，「妹妹疑似有在跟酒店的人接洽想去打工」，這也讓原PO崩潰直言「這到底是什麼價值觀崩壞的概念啊？真的生氣又難過，我現在在想要怎麼跟她講她才肯聽，但因為我沒買給她，她現在不太理我，怎麼辦？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「就讓她去阿，讓她知道錢不好賺，以後就不會鬧了」、「跟她說可以打工，但盡量找安全一點的」、「想要自己打工是好事，但要提醒她要保護安全保護自己不要做不該做的事」、「去做加油站就好」、「讓她對自己的人生負責阿」，甚至更有人抖出了去酒店工作後的可怕真相「裡面環境複雜，單純的人未必能自保，一開始被應徵會堅持『只做自己覺得可以的』，但環境待久了看到其他女生領的錢比較多，可以花的比較爽，跟他們聊天或許覺得不是大事，她都做了我也可以，價值觀就會慢慢的被改變...非常可怕」。（編輯：王柏文）