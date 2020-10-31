讓異國文化融合　新住民媳婦與在地婆婆歡喜料理PK

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長庚科大、中正大學與民雄鄉衛生所等單位，就邀集當地的新住民媳婦與公婆一起參與活動，合辦一場以食物料理為主軸的「新住民媳婦與在地婆婆料理大PK」活動，把食物作為橋樑，搭起異國婚姻家庭中的婆媳料理溝通。
台灣婆婆現場示範拿手料理，並教導新住民媳婦如何烹煮台灣的家常菜；來自越南、印尼等不同國家的新住民媳婦也把家鄉的拿手菜作法與在地婆婆分享，包括分享魚露等佐料在她們家鄉菜烹調的重要性，以及何種情況下，她們會在食物中加些辛香料，或是春捲的口味可以因台灣人的口味進行各種不同的調配。
曾在簡餐店當廚師的台灣婆婆何蕭色表示，她有三位媳婦，兩位來自越南，一位是印尼華僑，她很喜歡媳婦做的春捲及木瓜絲涼拌，一般台灣人比較不習慣的魚露，她不但不排斥，還特別喜歡，媳婦煮的菜她完全接受，還經常帶媳婦一起做台灣菜；雖然越南媳婦煮的肉味道比較不足，但媳婦炒的青菜一級棒，很好吃。
中正大學傳播系教授盧鴻毅說，文化交融在當前多元社會中是重要課題，食物本身就是一種「溝通」，如果婆媳可以從料理交流下手，相信小小廚房不會是婆媳戰爭的地方，反是家中展現溫暖有愛的場域。
長庚科大護理系副教授洪瑞鎂指出，新住民在台灣的家庭中扮演重要的角色，過往因為婆媳雙方對於彼此的文化瞭解不多，產生不必要誤解；料理PK活動就是一種文化交融的美好典範，婆媳將自己家鄉的口味分享給對方，家中的餐桌菜色也變得更多元，這就是文化融滲的主要意涵。