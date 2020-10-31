罕見「藍月」今晚現身！2020最小滿月與天王星衝閃耀夜空
罕見「藍月」今晚現身！2020最小滿月與天王星衝閃耀夜空
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-31 16:38:06
台北市立天文科學教育館表示，今（31）日是十月的第二次滿月，在天文現象中被稱為「藍月」，但其實月亮並不會變為藍色，而今晚的滿月，將在晚間10時49分可見，而這也是今年最小的滿月，若與4月8日的最大滿月相較，最小滿月視直徑足足小了14%。
10月滿月出現在10月2日，台北市立天文館指出，10月31是將出現這個月的第二次滿月，在西方民間會將同一個月裡第二次滿月稱為「藍月」，不過這並不是特別天文現象，月亮也不會變為藍色的。不過，台北市立天文館說，由於月球繞地球的軌道是橢圓形，所以與地球的距離時近時遠，視直徑也跟著改變。10月31日凌晨2:45，月球通過遠地點，距離地球約40.64萬公里，也使得當晚22:49的滿月成為今年最小滿月，與4月8日的最大滿月相較，最小滿月視直徑足足小了14%，看起來大約是10元與50元硬幣的差別。此外，人類首次以望遠鏡發現的行星「天王星」，恰好在最小滿月出現的今晚23時53分也達到「衝」的位置，是一年中最接近地球、最亮也最適合觀察的時機。由於天王星距離十分遙遠又黯淡，所以極少人真正目睹過它。台北天文館特別於今晚19時至21時開放觀測室的專業天文望遠鏡，讓民眾親眼見證這顆神秘的行星。