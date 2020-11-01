金酒中國國慶推「家國同慶」文宣 立委批：歐陽娜娜翻版
金酒中國國慶推「家國同慶」文宣 立委批：歐陽娜娜翻版
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-01 08:00:00
今年10月1日正是中共國慶日暨中秋節，公營事業金門酒廠當天推出「家國同慶」兩張DM廣告文宣，透過微信社群網站大肆行銷高粱酒，宣傳圖則以簡體字恭賀「家国．同庆」，更寫明「金门高粱酒 国庆＆中秋KKL」（KKL為金門酒廠英文縮寫），承認中國才是祖國，立委更痛批：「不知道是在慶哪一家？慶哪一個國」。對此，金酒公司回應，廣告文宣類似台灣的長輩圖問候卡，用字考量不周是年輕小編思慮不深。
針對金門酒廠「家國同慶」文宣爭議，立委陳亭妃痛批，對岸中國國慶10月1日出現台灣金門酒廠的DM廣告，上頭有我們熟悉的58度金門高粱，但文案內容居然印著「家國同慶」，「不知道是在慶哪一家？慶哪一個國？」，金門酒廠該站出來說清楚，要賺人民幣不能沒有格調，要先認清楚家國在哪裡，若要賺人民幣，卻得把家與國都丟了，她無法接受。陳亭妃說，需要開拓其他市場我們都尊重，但沒有必要做出這樣的「賣國圖」，而是應該用你們的專業，想出更好的行銷方式，而非如此便宜行事，否則賣得再好也是枉然，也請金門縣政府和金門酒廠好好思考，未來不要再出現類似這樣自我矮化的狀況。
對此，金酒總經理楊駕人回應表示，金酒廈門貿易公司針對市場銷售，規劃眾多行銷行為，吸引消費者對金酒之喜愛，並無其他考量，金門高梁酒受華人市場喜愛，也持續推向世界，針對不同市場制定行銷方式，是「正常的商業行為」。
該公司行政副總陳啟展補充說，廈門分公司屬性為貿易公司，針對當地銷售製作了「問候卡」，類似台灣的「長輩圖」，只不過在中國是放在微信上傳播行銷，讓他們的消費者知道，「不同市場有不同行銷方式」，純粹商業面活動。至於「家國同慶」敏感字眼當初為何沒做考量？陳啟展解釋，「小編都比較年輕，想得比較沒那麼深，只是單純想推銷拓展市場，也沒想太多」。新聞來源為Newtalk 新頭殼