深化台美、穩定兩岸　蔡英文公布國安會議5項裁示

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

深化台美、穩定兩岸　蔡英文公布國安會議5項裁示

記者劉育辰/綜合報導

calendar_today2020-11-01 09:31:29

蔡英文
▲總統蔡英文31日公布國安會議上5項裁示。（圖／總統府提供）
為因應近期國際情勢變化劇烈，蔡英文總統在昨（31）日召集國安會議，並在會後透過臉書公布了5項裁示、同時強調政府已就各種可能發展預作因應，請國人安心。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文昨日晚間在臉書發文表示，上個月國安會已成立專案小組密切關注，並就各種可能發展預作因應。而她也在國安高層會議中做出5點裁示。
首先，面對中國解放軍日益頻繁的軍事活動衝擊區域安全，台灣會善盡區域成員責任。除了掌握情勢，對可能的威脅風險縝密評估，做好萬全準備，也會持續推動軍事改革、強化防衛戰力的現代化，因應對岸軍事擴張及挑釁，維持區域和平穩定。

第二，蔡英文表示，近期台灣得到美國主流民意，以及朝野政黨一致支持。美國國會也通過台灣旅行法、台北法案、台灣保證法 等多項法案，並有多位行政部門高層官員訪台，台美關係的進展，國人有目共睹。不論選舉結果如何，爭取美國跨黨派對民主台灣的一致支持，是推動台美關係發展的首要目標，政府會繼續加強對美外交工作，讓台美關係持續鞏固深化，不受任何變數影響。

此外，蔡英文也再次向對岸呼籲，維持兩岸關係穩定，是兩岸共同利益，兩岸雙方應本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方。台灣願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成兩岸之間有意義的對話；希望北京當局也能負起相對的責任，及早促其實現。

第四、為避免外在因素影響治安與社會秩序，蔡英文要求政府單位務必確實做好維護社會治安、防範虛假訊息散布、以及強化基礎設施安全防護等工作，有力維護國內民主制度與自由生活的方式。

最後，針對美國總統大選後市場經濟變化及疫情衝擊，政府除了會密切關注外，同時會落實紓困措施、加速進行各重大投資計畫、推動產業轉型，並加強台美經濟合作，落實召開台美經濟對話，爭取恢復TIFA（台美貿易暨投資架構協定）商談，及開啟BTA（台美雙邊貿易協定）諮商，為雙方合作奠定制度化基礎。同時利用台美基礎建設融資及市場建立合作架構，積極推動台美在新南向及中南美國家建立供應鏈合作網路。
蔡英文強調，政府有信心、也有能力應對各種不同的狀況，請全體國人放心。
關鍵字

延伸閱讀

  • 馬來西亞籍女大生在台遇害　蔡英文蘇貞昌致歉
  • 國家文藝獎7得主　蔡英文親自贈獎
  • 蔡英文：無論美國總統大選結果為何　持續深化台美關係
  • 馬英九：分裂到統一終須一戰？相信我們會和平解決
  • 傳蔡政府擋兩岸貨運航點　高孔廉江啟臣呼籲放行
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀