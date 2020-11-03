新北聯合婚禮　100對新人英雄派對登場

新北市聯合婚禮1日在淡水漁人碼頭浪漫登場，市長侯友宜和家屬親自見證100對新人滿滿的幸福，他們有的在基督教禮拜認識，有的參加聯誼牽起紅線，還有到女方家維修洗衣機，被對方爸爸相中，經過不斷的磨合，決定走入禮堂相伴一生。

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特別的是，在100對新人當中，有13對已經懷有愛的結晶，喜上加喜，讓婚禮更加甜蜜。

▲新人蔡偉港與甘明芬在基督教禮拜的聚會相識，文靜害羞文青咖女方在好動活潑戶外咖男方帶領下，兩人一起台灣各地上山下海。(圖/記者康子仁攝)

第19對新人蔡偉港與甘明芬在基督教禮拜的聚會相識，文靜害羞文青咖女方在好動活潑戶外咖男方帶領下，兩人一起台灣各地上山下海，從攀登玉山到貢寮福連國小的海洋浮潛，全台各地都有他們的足跡。





女方原先從事婚紗業，都是負責籌備他人的婚禮，今年參加新北市聯合婚禮，女方笑說只要負責輕輕鬆鬆當新娘就好，還有家電新人好禮可以拿，是一個一箭雙鵰的好主意。









▲第28對新人江元宏和楊巧如參加去年5月新北市舉行的愛情香氛未婚聯誼，牽起了兩人的姻緣紅線。(圖/記者康子仁攝) 第28對新人江元宏和楊巧如參加去年5月新北市舉行的愛情香氛未婚聯誼，牽起了兩人的姻緣紅線，在那場聯誼當中，元宏對巧如就有好印象，雖然一開始未配對成功，但男方之後仍積極地聯絡巧如，因為兩人有著相同的背景與價值觀，很快就走在一起，決定選擇彼此成為一生的伴侶。

第68對新人吳沛然在機緣下到老婆陳玥潔家做洗衣機保養，當時陳爸爸因為這位青年工作認真有意牽線，但兩位當時皆有交往對象。時隔3年後，吳沛然又到陳玥潔家做洗衣機保養，這時兩人皆單身，相互加了Line之後開始認識對方，進而交往、認定彼此，決定牽手共度一生。