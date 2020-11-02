《鬼滅之刃》在台灣也爆紅？男一進電影院愣住：請原諒我

日本漫畫《鬼滅之刃》劇場版《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在日本上映後創造許多票房紀錄，而上週五在台上映之後也引爆話題，台北單日票房衝破1065萬，可見人氣之高。對此，就有網友討論「鬼滅之刃到底在紅什麼」，直到自己走進電影院之後瞬間懂了，貼文引發熱議。

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原PO在「爆廢1公社」貼文指出「雖然我是蠻宅的，但我對鬼滅之刃真的沒興趣，最近朋友約我去看，上網查了之後才知道來頭不小，但根本不知道他到底在夯什麼，直到我進電影院後，我只能說瞬間就懂了，一人獨佔一整面售票區這個夯度，請原諒我的無知」。

▲網友到電影院後發現鬼滅之刃獨佔整區售票區，跟其他電影區隔。（圖／翻攝PTT）

只見原PO貼出的照片中，電影院的公告牌上寫著「其他電影購票方向，箭頭指向左邊，鬼滅之刃購票方向，箭頭則指向右邊」，貼文一出，不少網友紛紛笑稱「週末去看各種爆滿」、「真的各種爆滿，看晚上十點的也是擠滿人」、「真的很好看又好哭...」、「爆滿場+1」、「完勝國片啊，當然獨佔一整邊售票區」、「因為國際大片沒上啊，鬼滅當然多人」、「週末滿場+1...人真的超多」。

事實上，鬼滅之刃一上映後，週六台北單日票房高達1085萬，一舉打破諾蘭導演的《天能》上映台北首週六單日1026萬票房，成為今年台北單日票房最高紀錄，含30日790萬票房，台北兩日票房累計約1875萬，顯見人氣超夯，若持續下去，有望挑戰全台票房破億。（編輯：張嘉哲）