年底好運到？立冬一過「5生肖」大吉大利　第3位心想事成

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年底好運到？立冬一過「5生肖」大吉大利　第3位心想事成

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-02 12:05:49

▲立冬過後運勢轉大吉大利的「5生肖」曝光。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲立冬過後運勢轉大吉大利的「5生肖」曝光。（示意圖／翻攝自Pixabay）
今（2020）年已經進入11月份，且本周六（7日）就是立冬。以命理專欄聞名的搜狐號《豬八戒命理星座》，今分享有關立冬過後運勢轉大吉大利的「5生肖」，其中一人還有機會「心想事成」，一起來看看你是否也上榜了吧！
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▲立冬過後運勢轉大吉大利的「5生肖」曝光。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲立冬過後運勢轉大吉大利的「5生肖」曝光。（示意圖／翻攝自Pixabay）
生肖牛
屬牛人7日立冬節氣後，將步入「梟神坐財」之吉運，執行力強，遇到發財機會就會馬上抓住，從此大發特發。生活品質提高，成為大家眼中的有錢人。容易遇到幫助自己的貴人，上班者會有晉升的可能，好好努力吧！

生肖虎

屬虎人立冬節氣後，將步入「六合貴人」之吉運，身邊有人幫扶，一切順心如意。貴人運非常強勁，做事有人幫無比順利，大有升職發大財的可能。財神爺照臨，會發現許多賺錢良機，賺得多，不愁沒錢花。

生肖兔

屬兔人11月立冬節氣後，有「三合貴人」、「食神配印」之大吉運，好運在身邊，大吉大利。屬兔人不懶惰，天生勤快的人容易得到貴人相助，所以會越來越有錢，還有遇橫財的好運。工作順利，收入理想，真是心想事成。

生肖龍

屬龍人立冬一過財運便來，有「印綬坐財」之吉運，容易得到金錢方面的回報，非常幸運。生財方向多，回報率高，小有偏財，小小的驚喜令心情格外美麗。有坐享清福的好運氣，家庭和睦溫馨，日子越過越紅火，讓人羨慕到不行。

生肖狗
屬狗人立冬節氣後，有「印綬坐財」之吉運，做事更加順利，處處得心應手，萬事如意，特別是做生意者可一本萬利，準備迎接財神吧。求財順暢愛情也美妙，有「天喜」桃花入命，感情運好，甜甜蜜蜜，雙喜臨門。（編輯：賴詠璿）
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