第一金新董座走馬上任　邱月琴提7大經營策略

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邱月琴也表示，第一金控自2003年成立至今已有17年，集團主體第一銀行成立於1899年，至今也邁向第121個年頭，是1家超過百年，歷史悠久的銀行，但卻具備相當的活力，人才濟濟，充滿朝氣，所以業務才能枝葉繁茂，順利發展，並且獲利良好，誠為一家不可多得的優良金融機構。
雖然台灣金控的規模較第一金控為大，但邱月琴指出，就業務種類而言，第一金控則更為多元，譬如租賃與創投業務均為台灣金控所無，第一銀行海外據點高達39處，為國內公股之冠，其數量與規模令人驚艷。
對於上任後的經營策略，邱月琴也提出包括配合政府政策、加強中小企業融資、開擴東南亞市場、強化金控功能、強化風險控管、落實法律遵循、加強人才培育等7大項，以因應近年變化莫測的國內外經濟、金融環境。
在配合政府政策及中小企業授信方面，邱月琴說，包含提供五加二新創產業、台商回台投資及綠色能源產業所需資金的融資；而中小企業是台灣經濟的基礎，第一銀行在中小企業著墨甚深，績效良好，連續10年蟬聯國內中小企業放款第一名的寶座。
東南亞市場部分，邱月琴認為，包括營業據點增加與業務規模擴大，且因應中美貿易衝突加劇，台商供應鏈有移轉至東南亞的趨勢，未來將進一步增加該市場的布局。
邱月琴表示，為強化金控功能，必須整合授信、承銷、創投、租賃等企業金融業務，以及消金、理財與人壽保險等個人金融業務，充分發揮金控整合行銷綜效；此外，也要強化風險控管，兼顧獲利與風險，維護資產品質並達成盈餘目標；加上落實法律遵循、內稽內控、資安管理，以降低作業風險。
最後，邱月琴認為人才是企業最重要的資產，並要加強人才培育計畫，除金融相關專業外，補強數位、資安、法律等專業領域人才，以降低數位轉型所帶來的衝擊。