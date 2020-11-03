廣編／2020遠百超強週年慶　多重優惠省荷包囤貨趁現在

全台遠東百貨週年慶已於9月24日開跑，遠百寶慶、台南大遠百、遠百花蓮於10月29日到11月17日登場，遠百板橋也即將於11/12登場，沒跟上前半段的週慶優惠沒關係，趕緊查好要買的精選優惠商品、化妝品、家用品、各類服飾、家電等，精準下手買起來，保證不虛此行！

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台南大遠百

台南大遠百長期熱心公益活動、支持在地小農，與台南市政府農業在10月30日至11月1日在6樓中島區舉辦「台南優質花卉及農特產展售」，11月1日與獅子會第九專區第十八、十九區聯合各分會合辦「挺小農做愛心募熱血活動」歡迎熱血的你一同加入。





週年慶第一波10月29日至11月17日化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元十足券，首12日10月29日至11月9日單筆滿10,000再加送250元抵用券，台南獨家首四日限定10月29日至11月1日百貨服飾滿5,000元送800元十足券，11月2日至11月17日百貨服飾滿5,000元送500元，首三日10月29日至11月1日再加贈小米100元券(每日限量500張)，10月29日至11月17日大家電單筆滿10,000元送1,000元十足券，家電家用單筆滿60,000元再加送1,000元十足券。





遠百寶慶





遠百寶慶週年慶10月29日熱鬧登場，並企劃「環遊世界採GO趣」主題活動，除了優惠最好康、贈送超多、折扣最低之外，是購物血拼好時機。各大品牌同時也推出最熱夯的週慶限定商品及熱賣組合，只要購買入手絕對是買到賺到！全館還有買千送百和信用卡刷卡、分期禮，刷卡高門檻消費還有額外加贈商品券；再搭配HAPPY GO點數兌換紅利券，超高回饋及贈送，千萬不要錯過難得的好機會，讓您邊買邊賺聰明輕鬆購！





獨家好獻禮 滿千送百 超級回饋





遠百寶慶週年慶化妝品(沐浴精油)/內睡衣單筆滿2,000送200，首12日單筆滿10,000再加送250，百貨服飾滿5,000送500，大家電單筆滿10,000送1,000、13大銀行全館單筆分期刷6,000送250、首12日13大銀行女/男/童裝/女用品/家用單筆刷滿8,000再加送200，這麼多的好康優惠，快來遠百寶慶店參加週年慶購物盛事，讓您買多賺更多！





遠百板橋





遠百中山店週年慶11月12日至12月1日閃耀登場，10月29日開始搶先擁有週慶贈送，身為遠百體系年終最強壓軸，遠百板橋中山店不僅有滿千送百、滿萬送千優惠的贈送外，更推出不用偽出國就可以買到比免稅優惠價更優惠的化妝品優惠組合，還有免費餐券抽抽樂活動。





滿千送百 中山獨家再送您50好康券 振興券還有獨家優惠





化妝品、沐浴精油及內睡衣單筆滿2000元送200元，禮賓限定，10月29日到11月11日單筆滿10000元再加送300元，11月12日至11月23日當日單筆滿10000元再加送250元。

百貨服飾當日累計滿5000元送500元，中山獨家再加送50元好康券;大家電單筆滿10000送1000;大家電、床墊、保健器材當日單筆滿60000元加送1000元，限量200份。10月29日至11月15日，凡單筆持全額3000元振興券消費，遠百板橋中山店再送您300元，多重優惠超有感。