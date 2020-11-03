瘦肉精「零檢出」可能抵觸中央無效 嘉義縣仍將提案修法
瘦肉精「零檢出」可能抵觸中央無效 嘉義縣仍將提案修法
記者陳惲朋/嘉義報導
calendar_today2020-11-03 16:06:52
10月30日嘉義縣議會臨時會，針對蔡英文政府將開放含萊克多巴胺的美豬進口台灣，議員聯手提案通過「嘉義縣食品安全管理自治條例」修正案為「零檢出」，氣氛劍拔弩張，今天議會議程進行縣長施政報告，翁章梁同時提出「美豬牛專題報告」，表明將配合修法。
嘉義縣是民進黨完全執政，縣長翁章梁與議長張明達俱皆為民進黨籍；但為守護縣民的健康，大部份的議員都站在民意的反對萊克多巴胺(瘦肉精)美豬進口的食安堅持，所以通過「零檢出」地方自治法規修正提案。上期的議會臨時會閉幕當天，不分黨派的議員聯手推動通過萊克多巴胺的零檢出，因縣府堅持將與中央法規抵觸而無效，及翁章梁在議場表態支持中央政策，引發不分黨派議員站在縣民健康，為縣民健康把關的立場，聯手砲轟翁章梁，最後在主持議會的張明達出面緩頰圓場。今天在翁章梁縣長的施政報告與「美豬牛專題報告」，翁章梁也提出針對美豬多樣因應措施，包括12月的議會臨時會，將配合提出「嘉義縣食品安全管理自治條例」修正案，終於獲得包括國民黨議員在內的議員們肯定。