不想被拍就拒絕！熊熊籲「要有勇氣說不」：別勉強自己

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對於不合影，熊熊澄清並非要耍大牌，或未來都不跟粉絲合照，而是要表達「不要免（勉）強自己的自由意識」，舉例像是當天狀態不好、笑不出來、真心不想拍照，「那我就誠實面對自己內心，禮貌的拒絕，如果對方因為這樣不喜歡我，那我也欣然接受」，因為「就算不被喜歡也能自在」。
熊熊表示，處處想討別人歡心、過度在意別人看法很不健康，「所以做自己、愛自己很重要」，也強調大部分合照時心裡其實都是很開心的，坦言過去有人拍照時靠很近，身體都快要黏在一起，或摟肩膀、腰還是要求做甜蜜互動，讓她感覺不舒服。
「我以前都會勉強自己忍耐，我只是想說，當我們不舒服、不願意的時候，就要有勇氣說不，要會拒絕，而不是為了怕對方不開心、不喜歡自己所以忍耐，因為最後痛苦的、吃虧的都是自己」，認為不論做任何事都要心甘情願、真心喜歡，那樣才會是一個對的狀態。
文末，熊熊下結論：「我們每個人都要具備被討厭的勇氣，你不喜歡我沒關係，那是你的自由，但我還是要為了喜歡我的人好好生活。」（編輯：楊穎軒）
熊熊全文
我昨天說的不合照故事
並不是說要耍什麼大牌 覺得自己多紅
以後見到我都不可以要求合照
我其實主要表達的事情是
不要免強自己的自由意識
你們找我拍照 是因為出自於喜歡
我很開心也很榮幸
能夠被喜歡本就是ㄧ件值得開心的事情
但我主要想說的是就算不被喜歡也能自在
比如我今天就真的狀態很差很醜心情不好笑不出來
真的不想拍照
那我就誠實面對自己內心 禮貌的拒絕
如果對方因為這樣不喜歡我 那我也欣然接受
因為每個人本就都有自己的喜好
並非不被這個人喜歡就代表自己很糟
你不糟 只是剛好不對他的Tone而已
沒有辦法強迫所有的人都喜歡你
除非你是新台幣或是各種可以花的幣值
所以做自己愛自己才很重要
如果你只是為了別人而活
處處想討別人歡心 過度在意別人對自己的看法
那這樣的關係其實很不健康很失衡
很難討好所有的人 所以不如做好自己 有原則
讓別人喜歡真實的自己 那樣才是不累的關係
你們有罵我 不喜歡我的權利
我也有封鎖刪除眼不見為淨的權利
你們有找我合照的權利
但我也有拒絕改握手或簽名的權利
當然我自己也要具備能夠被拒絕的心
沒有人喜歡被拒絕 但我尊重你有拒絕我的權利
#但其實我大部分其實都是很開心跟你們合照的
比如以前有些人拍照可能會靠很近
整個身體都快要黏到一起
或摟肩膀、摟腰抑或是要求做ㄧ些甜蜜互動
我以前都會勉強自己忍耐
我只是想說當我們不舒服不願意的時候
就要有勇氣說不 要會拒絕
而不是為了怕對方不開心不喜歡自己所以忍耐
因為最後痛苦的 吃虧的都是自己
不論做任何事情 都要是心甘情願 真心喜歡 那樣才會是一個對的狀態
所以我們每個人都要具備被討厭的勇氣
你不喜歡我沒關係 那是你的自由
但我還是要為了喜歡我的人好好生活