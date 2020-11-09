高鐵站走路就到家「微笑世界」卡位副都心　前景潛力看好

台中由於交通地理位置佳，搭高鐵往南往北都只要一小時，近年成為房市置產熱點，人口已成為全台第二高。其中三鐵共構的烏日站附近，更是政府大筆投資，發展成為台中副都心計畫的重心，醫院、交通物流、百貨商場與壽險業者，已陸續購地進場，尤其隨著台中捷運綠線即將通車，交通網絡與生活機能更加完備，然而目前房價仍處於相對低點，發展潛力極為看好，因此不僅成為當地人新的購屋標的，也吸引不少外地客戶前來投資置產。

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專案尤柏浩分析，「微笑世界」位於三和路與三榮三路交叉路口，走路到三鐵共構的烏日高鐵站不到15分鐘，鄰近林新醫院烏日分院、物流共和國、烏日綜合社會福利館，加上附近共有12座公園，兼顧全齡生活需求。此外，台中傑仕堡已進入試營運階段，另外ATT 4 Fun也計畫於2021年增設百億購物中心投資案，再加上高鐵站外正後方15萬坪空地釋出，即將打造超級娛樂大型購物中心，百貨龍頭已蠢蠢欲動競標當中，加上政府財團超過8千億投資，以及三鐵、二高、一快的完整交通網絡，未來烏日成為繼板橋、南港後另一重要交通門戶副都心的地位，該地段的含金量與前瞻性，值得期待。



▲產品建蔽率僅33.92%，拉出近1700坪中庭綠地另外設有3座不同主題露天花園。（圖／資料照片）

而產品本身的規劃，也非常具有競爭力。建蔽率僅33.92%，拉出近1700坪中庭綠地另外設有3座不同主題露天花園，加上正對面就是兒童公園，居住環境品質極優。公設部分閱覽室、健身房、洗衣室等室內部分，皆配備臭氧機，甚至豪宅才有的高爾夫球室也規劃在內，而游泳池分為25公尺長標準水道與兒童戲水池、水療池，兼顧不同需求。



▲微笑世界3房36坪空間挑高3米5，房間可依照個人需求靈活規劃。（圖／資料照片） ▲微笑世界3房36坪空間挑高3米5，房間可依照個人需求靈活規劃。（圖／資料照片） 全棟住家挑高3.5米，居住空間毫無壓迫感，挑高空間還可以依照個人需求靈活運用，增加收納空間。每戶標準配備荷蘭進口Poll-tex防霾紗窗及當層排氣，以確保住戶空氣品質。除此之外，該建案的保固特別升級延長防水保固5年、固定設備保固3年，住得更安心。

有別於其他建案直接送指定家電的模式，「微笑世界」以集點的方式，不同房型給予不同點數，可兌換各式大小型家電，從冷氣、冰箱、洗衣機、電視機，到空氣清淨機、吹風機等，消費者可依照自身需求自行組合，特別受到首購族的喜愛。