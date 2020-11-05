與郭書瑤上演激情戲　禾浩辰揭露她私下面貌

近期於新戲《未來媽媽》中扮演遊戲公司主管的禾浩辰，劇中常以襯衫或西裝的幹練上班族形象示人。昨（4）日禾浩辰特以一身青春日系校園風，現身亞洲大學與大學生融合一片，毫無違和。禾浩辰分享平日私服穿搭多以寬鬆舒適、偏日韓街頭風為主，在打扮上很有自己想法：「我個人就滿常戴這種膠框眼鏡，周遭朋友常說我戴上眼鏡看起來很像大學生。」

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▲禾浩辰新戲《未來媽媽》即將上檔。（圖 / 群星瑞智提供）

× ▲禾浩辰新戲《未來媽媽》即將上檔。（圖 / 群星瑞智提供）

演出《未來媽媽》帶給禾浩辰深刻感動，「愛就像水一樣，可以有許多不同形式、包容世界各種不同事物，但若將它裝入不同容器時，又可轉換成不同形狀與樣態。」劇中與郭書瑤激情對戲、演出丈夫角色

杜柏謙

，禾浩辰笑說自認跟角色最像的是「都像個長不大的小孩。」此外，他也跟瑤瑤一起錄製《我們練愛吧》而被網友配對，聊到合作的感覺：「一開始的印象是有點女強人、很有自己的想法的女生，但其實私底下相處後，可以感受到她小女孩的一面。會撒嬌、偶爾吃點醋、鬥鬥嘴，有一種很可愛的反差。」

▲禾浩辰揭露郭書瑤私下一面。（圖 / 群星瑞智提供）

× ▲禾浩辰揭露郭書瑤私下一面。（圖 / 群星瑞智提供）

而近日正於電視熱播中的《大宋少年志》，讓他直呼演古裝劇大不易！2018年禾浩辰前往橫店跟著主創團隊一起研讀劇本、角色分析，更為此做了武術訓練。「我為這部戲做了非常多功課，演出前更特別認真看過《三生三世十里桃花》。」對他來說，最難的是詮釋「韋衙內」角色，「劇中他的個性比較蠻橫不講理、囂張、跋扈，像是紈褲子弟…但這跟我本人有非常大的出入。」為此也揣摩許多角色心理。提到最辛苦的是服裝，「古裝本身、配件都非常地多，又很厚重！尤其是在天氣炎熱時拍攝，非常辛苦。」