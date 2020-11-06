正港漁翁之島　澎湖農漁局積極推動永續海洋復育計畫

澎湖群島位在台灣海峽中央，因有黑潮、親潮交錯，自古以來就是東亞重要的漁場，澎湖的外語為Pescadores就是漁翁之島的意思，現有10萬人口裡，超過2萬人從事漁業活動，成為澎湖經濟仰賴，但也成為近海、沿岸重點的捕撈海域。

我是廣告 請繼續往下閱讀

澎湖90 個大小島嶼羅列其間，海岸線綿延曲折，多樣性的地質孕育出許多海洋生物繁殖及棲息的主要場所，也因為如此清澈的海水與令人驚豔的美味海鮮，是許多觀光客來澎湖的理由。

▲澎湖90 個大小島嶼羅列其間，海岸線綿延曲折，多樣性的地質孕育出許多海洋生物。（圖／資料照片）

農漁局說明，澎湖珊瑚生態多樣性高，水產種苗繁殖場105年起執行杭灣海域的復育工程，以人工移植方式將珊瑚株植入全臺首創之「珊瑚三角磚」，投放至適當海域打造「海洋花園」，109年度截至9月底造訪從事水域遊憩活動人數高達6萬人次，產值達新台幣6,000萬。



▲於北海海域清出沈在海底超過25年以上的海底覆網。（圖／資料照片） 澎湖縣政府委託國立高雄科技大學成立「鬼網特攻隊」，致力於澎湖海域天然礁、人工魚礁的海底覆網清除工作，並訂出每年清除6萬公尺、三年內清除18萬公尺海底覆網之目標，期能盡快恢復海洋生態。

澎湖縣政府委託澎湖科技大學，針對澎湖三個重要海洋保護區，烏崁禁漁區、小門及七美漁業資源保育區，結合當地社區能量輔導成立巡守隊，並辦理相關培訓課程，漁業資源保育復育理念、巡守技巧(72小時)、DTL國民旅遊領團人員證照(48小時)、PADI基礎潛水考照等，堪稱全台最完善的社區型巡守隊，讓民眾自己守護珍貴的海洋資源。