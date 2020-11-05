不倫金馬影后遭公審3年　PG One洩氣飆粗口：我受夠了！

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PG One當年參加《中國有嘻哈》節目奪下冠軍出道，孰料，爆紅之際卻傳出和李小璐不倫戀，讓他演藝事業、形象一夕崩毀。PG One今年9月到西安商演，上台前突然被告知只能在台下唱，不過才唱約10分鐘突然被保全請出場，主辦方疑似怕惹麻煩，對外稱只是模仿秀，並非PG One本人。
力拚復出的PG One近日接受陸媒專訪，透露這幾年很少出門，心情則是重度抑鬱，談到醜聞，他直言：「全世界都知道了。錯了就是錯了，中間發生什麼，我不想說，因為我也說不清，事情都有兩面性。已經是塵封結束的一個故事了，再拿它出來，讓大家再去議論，對他人也是一種二次傷害，我現在真的不想去傷害任何人。」
然而PG One表示，真正擊垮自己的是《聖誕夜》這首歌的歌詞風波，因為輿論批他教唆未成年吸毒，對此，PG One澄清並非該首歌的作詞人。此外，他也坦言有過輕生念頭，但想到心愛的父母便作罷，「有時會突然想開，一定要好好活著，這種情緒是斷斷續續的，動不動無緣無故就哭了，覺得活著挺沒意思。」
不過該訪問的報導一曝光，網友痛罵PG One藉此洗白，今凌晨他PO文寫下：「三年了，發個微博說洗白，發個歌說洗白，疫情捐款也說洗白，接受個採訪也說洗白。我活著都是洗白，我說啥都是錯，你們都對，行了嗎，這篇採訪就是對所有事情的收尾，從今往後我不想再牽扯任何事情，我現在只想好好過清淨日子，我求求你們了，都閉嘴吧，我真他X的受夠了！」（編輯：楊穎軒）
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