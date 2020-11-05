73歲資深影帝破尺度演出　「露腿包紙尿褲」上陣

《面容》描繪出醫院理髮部中一幀幀人情百態，邀來4位金獎級實力派參演，陸弈靜、江宜蓉分飾一對母女，兩人開拍前還到理髮廳學習技能，在片中展現；張睿家詮釋辛苦照顧病父的兒子，一場病房拉扯戲，險壓不住演「大俠」出身的張復建；也是張復建出道以來尺度最開演出。

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導演黃河清表示，開拍前他到醫院田調，看見病人要怎麼修指甲，開刀病患怎麼洗頭，甚至還有安寧病房的服務，這些都在劇中一一重現。陸弈靜與江宜蓉劇中飾演守著醫院理髮部一對母女「阿鳳」、「小靜」，為戲所需，兩人開拍前各自去髮廊學習；不同的是江宜蓉前往的是市區美髮沙龍，而陸弈靜去的是理髮部，兩人一個傳統、一個專業路線，學習到服務客人的動作、手勢、技術也不一樣。

▲《面容》今（5）日舉辦媒體茶敘。（圖 / 公視提供）

出道逾40年，張復建今年73歲，也是獲金鐘獎最多的男演員，過去常在古裝片飾演大俠、大官，因練功多年，身體仍舊強健，他說「筋有多長就能活多久」，特別著重筋骨功夫，還說自己還很軟，可以彎腰雙手碰地。《面容》劇中張復建是臥床的老父，但他戲外仍精神抖擻、臉色紅潤，逼得劇組必須「上老妝」再將頭髮加灰、穿上患者服展現憔悴；他也認為這齣戲「是從影來最寫實的演出」，也因年紀大反倒放開來演，下半身還包紙尿褲、露大半腿上陣，演來相當犧牲！他也認為，「人生就像電影，能為興趣活一輩子就賺到了。」

▲張復建（左）、張睿家在劇中飾演父子。（圖 / 公視提供）

張復建與張睿家合作飾演父子，張睿家也勤於向戲劇圈大前輩請益。一場病床邊，失智父親拒絕穿紙褲與兒子拉扯戲碼，張睿家費一番工夫，才能制住武生出身的張復建，讓劇組見識到他驚人的功底與充滿爆發力的演技。張睿家身為父親的照顧者，還要打理自己工作，壓力比山大，一場在室內接電話戲，導演要求一鏡到底拍攝，房內只留下攝影師與他，只見張睿家從壓抑到情緒釋放、痛哭，演來令人動容。