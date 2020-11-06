NOW早報／川普喊告！陣營控「選票造假」　推特震怒PO文

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今日天氣／今颱風影響最劇 各地嚴防陣雨
今（6）日為颱風影響最大的時候，天氣受到颱風外圍環流影響將有變化，其中台東地區及恆春半島陣雨情況最為顯著，花蓮地區也有短暫陣雨，這些地區有來到大雨甚至豪雨等級降水的機率，至於宜蘭、大台北及南部地區也會因為水氣及颱風較近而有局部短暫陣雨出現，雨勢一波波，至於桃竹苗及中部地區雲量也會稍微增多，但偶爾可以看到陽光；溫度方面，各地夜間清晨低溫20至22度，高溫普遍在29至31度，其中在桃竹苗地區由於颱風外圍環流過山沉降作用，可能有更高的溫度出現。
開票有夠慢！美國網友等不及爆笑梗圖齊發 計票員成樹懶
美國總統大選經過一天開票，結果仍未能揭曉。根據目前雙方票數，拜登若能再拿下內華達州就可望勝出，但內華達州的開票進度卻十分緩慢，讓許多等待民眾心焦，美國網友在推特上發起一波梗圖熱潮，紛紛表態願意前往內華達州幫忙計票，更有許多人嘲諷內華達州的計票員是動作超級慢的樹懶。
否認兩套劇本因應美國大選 府：爭取美國跨黨派支持
2020美國總統大選持續開票中，選情詭譎。有媒體報導，總統府針對美國大選擬了兩套劇本因應，對此，總統府發言人張惇涵昨（5）日澄清表示，兩套劇本的說法是過度簡化了政府因應的作為、也不是事實，無論結果如何，政府都會持續爭取美國跨黨派的支持。
共機擾台連12 昨有3架次直闖西南空域
空軍司令部昨（5）日宣布，有3架次共機闖入我西南防空識別區，國軍應處作為包括派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。這不僅是本月連續第5度共機擾台，也是連續12天，每天都有共機入侵我西南空域。
終於夢到小鬼！李易曝他「只說4字」 鬼妹懂了：你放心
小鬼（黃鴻升）9月因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，當時消息曝光後震驚演藝圈，許多藝人第一時間無法接受，至今小鬼已離世超過一個月，身旁的親友紛紛重拾心情、回歸生活，李易昨（5）日凌晨透過IG透露自己終於夢到小鬼，不過對方只說了4個字讓他一頭霧水，而小鬼的親妹妹似乎一看就懂。
「昨天終於在夢裡跟你對話了」，李易曬出先前上山祭拜小鬼的照片，透露小鬼只對他說了「幫我保管」4字，即使難以理解對方真實的想法，但李易仍承諾喊話：「不管是什麼，我都會保管好的，還是很想你，帥哥！」小鬼的親妹妹似乎看到李易的動態，隨後也在IG表示：「想必你花了很多的力氣，想讓我們知道你過得很好，嗯，我們很好，你放心。」（編輯：賴詠璿）