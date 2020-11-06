廣編／左岸咖啡館博客來旗艦館開幕　消費再抽演唱會門票

冬天悄悄到來，這次要將巴黎左岸的氣息與記憶，一併封存在包裹寄送給你。

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左岸咖啡館博客來旗艦館現正溫暖開張，超越距離、超越時間限制，24小時等候你的蒞臨，為你遞上一杯最香醇的左岸咖啡館。

24小時不打烊 為你遞上香醇咖啡





待在溫暖的家中，等待著侍者捎來的左岸咖啡館，讓不打烊的左岸咖啡館，隨時陪伴在你的身邊。





現在輕鬆上網訂購，可享免運費宅配到府，隨時品味法式氣息的左岸咖啡館，讓你的靈感不間斷，陪伴你更多值得思考與幸福的享受時光。





讓我們超越時間與距離的限制，陪伴著你。不論是居家辦公、早餐搭配、派對聚會、講座舉辦、公司會議等場合，都能讓左岸咖啡館成為陪伴美好日常的選擇，簡單即能品飲咖啡、奶茶，優雅而愜意地將時間保留給更重要的時刻。





自此，讓我們與你更加貼近，現在只要到博客來左岸咖啡館旗艦店訂購，不用踏出家門，即能享受如同坐在巴黎塞納河畔的閒憩，用一杯左岸咖啡館，沈浸在屬於你的每一刻。





溫暖開館 溫柔開唱





而立，是人生逐漸成熟的黃金時刻，更能嚐出咖啡香醇背後那深刻的質地與情緒故事，這次左岸咖啡館的博客來旗艦館上線，也盛大與韋禮安跨界合作，邀請你一同傾聽韋禮安溫柔開唱，傾訴那而立之後的咖啡故事。





即日起至2020/12/07，於左岸咖啡館博客來旗艦店，訂購左岸咖啡館，限時免運費，還有機會獲得韋禮安「而立之後」演唱會門票2張！

邀約你在這段期間，蒞臨不打烊的左岸咖啡館，一起等候這份特別的包裹，流連在而立之後的黃金美好歲月。