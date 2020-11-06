廣編／亞太區農業技術展覽暨會議　農科園區買家洽談熱絡

「2020亞太區農業技術展覽暨會議」昨(5)日於南港展覽館盛大開展，是亞太區專業Ｂ２Ｂ農業產業鏈技術交流平台，匯集相當多的專業買家和供應商，是業者拓展國內外市場的重要平台。

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今年，行政院農業委員會農業生物科技園區（PABP）特別嚴選九家園區優質廠商，共同參展並籌組「農科園區館」，參展廠商皆為國內外相當知名的業者，包含生物性農業資材產業的大益農業科技股份有限公司、台農生物科技股份有限公司及皮塔生物科技股份有限公司；天然物加值產業的茂泰行銷有限公司、桂淳股份有限公司、興藝峰生技農業股份有限公司及珍果生技股份有限公司；水產養殖與加值產業的鉅豐生技股份有限公司；節能環控農業設施產業的峰漁股份有限公司。

行政院農業委員會農業生物科技園區謝勝信主任表示臺灣的農業生物科技一直以來都是世界的領頭羊之一，今年雖然受到新冠肺炎的影響，但農業生物科技園區積極幫廠商開拓商機，這次展覽也朝向虛實整合進行，實體的展覽吸引國內買家及供應商前來洽談，針對無法前來觀展的海外買家，則透過亞太區農業技術線上展覽，打破實體展覽的限制，透過線上平台，連結每一位買家，尋求適合的合作夥伴。

開展第一天農科園區館即吸引不少買家前來洽談，對於廠商產出各項高科技商品也讚譽有佳，本次展期至11月7日，歡迎買家前來洽談，若不克前來的買家，也可以透過亞太區農業技術線上展覽與廠商洽談合作，期透過雙方合作，達到1+1大於2的效益。